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Происшествия
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сегодня, 10:48
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В Усмани «Лада» сбила 21-летнюю девушку: ДТП записала камера наблюдения
Судя по записи, водитель даже не пытался затормозить.
Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, водитель «Лады» даже не пытался затормозить перед пешеходом.
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