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сегодня, 13:18
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Дело 55-летнего организатора кооператива «Верное решение» дошло до суда
В кооперативе были похищены свыше выше 32,5 миллиона рублей, принадлежащих 88 пайщикам.
Дело расследовал липецкий отдел полиции №3.
«По версии следствия, руководители кооператива с января 2017 года по март 2019 года под предлогом привлечения денежных средств на возмездной основе с выплатой процентов за их использование, не имея намерений исполнять свои обязательства, похитили свыше выше 32,5 миллиона рублей, принадлежащих 88 пайщикам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Организатора кооператива «Верное решение» установили и арестовали весной этого года — до этого он скрывался. Имущество обвиняемого, оцененное более чем в 100 миллионов рублей, также арестовано.
Напомним, в декабре прошлого года Октябрьским районным судом по делу этого кооператива уже был осуждён 66-летний житель Домодедово — его приговорили к трём годам колонии общего режима.
Созданный в Москве кредитно-потребительский кооператив «Верное решение» обещал пайщикам, в основном это были пенсионеры, высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце. До февраля 2019-го года пайщики, действительно, исправно получали выплаты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.
Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла.
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