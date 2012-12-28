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сегодня, 13:18
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Дело 55-летнего организатора кооператива «Верное решение» дошло до суда

В кооперативе были похищены свыше выше 32,5 миллиона рублей, принадлежащих 88 пайщикам.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 55-летнего москвича — организатора кооператива «Верное решение», по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Организатору кооператива грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело расследовал липецкий отдел полиции №3.

«По версии следствия, руководители кооператива с января 2017 года по март 2019 года под предлогом привлечения денежных средств на возмездной основе с выплатой процентов за их использование, не имея намерений исполнять свои обязательства, похитили свыше выше 32,5 миллиона рублей, принадлежащих 88 пайщикам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Организатора кооператива «Верное решение» установили и арестовали весной этого года — до этого он скрывался. Имущество обвиняемого, оцененное более чем в 100 миллионов рублей, также арестовано.

Напомним, в декабре прошлого года Октябрьским районным судом по делу этого кооператива уже был осуждён 66-летний житель Домодедово — его приговорили к трём годам колонии общего режима.

Созданный в Москве кредитно-потребительский кооператив «Верное решение» обещал пайщикам, в основном это были пенсионеры, высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце. До февраля 2019-го года пайщики, действительно, исправно получали выплаты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.

Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
А крышу
18 минут назад
Взяли?
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Увы
28 минут назад
Девяностые - время расслоения общества. Мы все моментально стали нищими, но появились олигархи. Единицы очень богатых людей.
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Здравствуйте
сегодня, 13:27
Все финансовые пирамиды и всякие "банки", сулящие огромные прибыли, но, в результате, обманувшие вкладчиков, используют человеческую жадность. Нет суперприбылей и не бывает. Сейчас не девяностые.
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Жесть
сегодня, 13:49
Да и в 90-е не было!!! А с остальным - соглашусь!!!
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Нет
40 минут назад
Да и в 90-е не было!!! А с остальным - соглашусь!!! В девяностые, кто мог, отщипнул много от общих благ. Но речь не о нас с вами, не о простых людях.
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