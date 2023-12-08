Происшествия
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Учредитель кооператива «Верное решение» проведёт три года в колонии
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С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу более 32 миллионов рублей.
66-летний житель Московской области — учредитель кредитно-потребительского кооператива «Верное решение» приговорён Октябрьским районным судом Липецка к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, кредитно-потребительский кооператив был создан в Москве, а учредителем избрали подсудимого под вымышленным именем. Кооператив привлекал взносы пайщиков, при этом его организаторы не собирались исполнять взятые обязательства. С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу свыше 32 миллионов рублей. В основном, свои деньги в кооператив несли пенсионеры.
Кооператив, зарегистрированный в Москве, обещал вкладчикам высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце. До февраля 2019-го года пайщики действительно исправно получали проценты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.
Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла. 17 января этого года был задержан подозреваемый— пенсионер-инвалид третьей группы из Домодедово.
Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке.
Также судом удовлетворены 18 гражданских исков о возмещении материального ущерба на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Судом арестовано имущество подсудимого: автомобильный прицеп «СЗАП 8352», автомобиль «СЕАЗ 11113-02», автомобиль марки «Киа Сид».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, кредитно-потребительский кооператив был создан в Москве, а учредителем избрали подсудимого под вымышленным именем. Кооператив привлекал взносы пайщиков, при этом его организаторы не собирались исполнять взятые обязательства. С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу свыше 32 миллионов рублей. В основном, свои деньги в кооператив несли пенсионеры.
Кооператив, зарегистрированный в Москве, обещал вкладчикам высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце. До февраля 2019-го года пайщики действительно исправно получали проценты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.
Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла. 17 января этого года был задержан подозреваемый— пенсионер-инвалид третьей группы из Домодедово.
Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке.
Также судом удовлетворены 18 гражданских исков о возмещении материального ущерба на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Судом арестовано имущество подсудимого: автомобильный прицеп «СЗАП 8352», автомобиль «СЕАЗ 11113-02», автомобиль марки «Киа Сид».
5 682
Джексон
Гость
Гость
Гость
Гость