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Учредитель кооператива «Верное решение» проведёт три года в колонии

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#мошенничество
Учредитель кооператива «Верное решение» проведёт три года в колонии

С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу более 32 миллионов рублей.

66-летний житель Московской области — учредитель кредитно-потребительского кооператива «Верное решение» приговорён Октябрьским районным судом Липецка к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, кредитно-потребительский кооператив был создан в Москве, а учредителем избрали подсудимого под вымышленным именем. Кооператив привлекал взносы пайщиков, при этом его организаторы не собирались исполнять взятые обязательства. С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу свыше 32 миллионов рублей. В основном, свои деньги в кооператив несли пенсионеры.

Кооператив, зарегистрированный в Москве, обещал вкладчикам высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце.  До февраля 2019-го года пайщики действительно исправно получали проценты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.

Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла. 17 января этого года был задержан подозреваемый— пенсионер-инвалид третьей группы из Домодедово. 

Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке.

Также судом удовлетворены 18 гражданских исков о возмещении материального ущерба на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Судом арестовано имущество подсудимого: автомобильный прицеп «СЗАП 8352», автомобиль «СЕАЗ 11113-02», автомобиль марки «Киа Сид».
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#мошенничество

Комментарии (5)

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Джексон

4 минуты назад
А как там поживают учредители КПК Капитал Инвест?
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Гость

26 минут назад
Пожилой человек, жизнь прожил, должна быть совесть......
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Гость

29 минут назад
С такими деньгами да три года... Потом живи не хочу... Спасибо судейским...
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Гость

42 минуты назад
миллионы, и три года.....за гуся 5 дают...делаем выводы)))
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Гость

сегодня, 10:45
Пенсионеры у нас самые "бедные" и самые жадные.
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