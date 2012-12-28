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52 минуты назад
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Предполагаемого организатора кооператива «Верное решение» арестовали на два месяца

88 пайщикам кооператива был причинён ущерб на общую сумму свыше 32,5 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд арестовал на два месяца 55-летнего москвича — предполагаемого организатора кооператива «Верное решение». Мужчину обвиняют в мошенничестве.

«По данным следствия, подозреваемым причинен ущерб 88 пайщикам КПК «Верное решение» на общую сумму свыше 32,5 миллиона рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия 55-летнего москвича квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Напомним, в декабре прошлого года Октябрьским районным судом по делу этого кооператива уже был осуждён 66-летний житель Домодедово — его приговорили к трём годам лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.

Кредитно-потребительский кооператив «Верное решение» был создан в Москве, а учредителем избрали 66-летнего жителя Домодедово. Кооператив привлекал взносы пайщиков, при этом его организаторы не собирались исполнять взятые обязательства. С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу свыше 32 миллионов рублей. В основном, свои деньги в кооператив несли пенсионеры.

Кооператив, зарегистрированный в Москве, обещал высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце.  До февраля 2019-го года пайщики действительно исправно получали проценты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.

Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла. 
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
володя
13 минут назад
а пенсионеры не знают куда деньги нести .либо аптека либо афера какая .скучно им живется.
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123
20 минут назад
Еще розсельхоз и т. д.
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Правда
26 минут назад
Все беды от масквичей.
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Адвокат Черный
37 минут назад
"В кооператив несли деньги в основном пенсионеры" (цитирую автора). Неужели опыт МММ и прочих кооперативов 90-х никого не ничему не научили?!
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