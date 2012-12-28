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Происшествия
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52 минуты назад
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Предполагаемого организатора кооператива «Верное решение» арестовали на два месяца
88 пайщикам кооператива был причинён ущерб на общую сумму свыше 32,5 миллиона рублей.
«По данным следствия, подозреваемым причинен ущерб 88 пайщикам КПК «Верное решение» на общую сумму свыше 32,5 миллиона рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Действия 55-летнего москвича квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Напомним, в декабре прошлого года Октябрьским районным судом по делу этого кооператива уже был осуждён 66-летний житель Домодедово — его приговорили к трём годам лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.
Кредитно-потребительский кооператив «Верное решение» был создан в Москве, а учредителем избрали 66-летнего жителя Домодедово. Кооператив привлекал взносы пайщиков, при этом его организаторы не собирались исполнять взятые обязательства. С 16 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года 88 потерпевших передали кооперативу свыше 32 миллионов рублей. В основном, свои деньги в кооператив несли пенсионеры.
Кооператив, зарегистрированный в Москве, обещал высокие проценты по вкладам. Два офиса компании располагались в Липецке, один — в Ельце. До февраля 2019-го года пайщики действительно исправно получали проценты. Когда перечисления прекратились, они решили забрать из кооператива деньги, однако офисы «Верного решения» оказались закрыты.
Уголовное дело по заявлению вкладчицы КПК «Верное решение» о мошенничестве в Липецке было возбуждено ещё в мае 2019 года. Женщина вложила в кооператив 340 000 рублей, но вернуть деньги не смогла.
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