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Общество
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сегодня, 14:37
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В Липецком горсовете поблагодарили мэрию за первую стеклянную остановку на Тракторном
И спросили: будут ли своевременно подвозить стекла на замену разбитым?
Как раз об этом и сказала спикер горсовета Евгения Фрай, когда поблагодарила Павла Звонарева и его ведомство за хорошую работу в этом году:
— Из 180 миллионов рублей, выделенных в этом году губернатором на выполнение наказов избирателей, у нас остался всего один затык — ремонт тротуара в округе Алексея Харина, в микрорайоне «Европейский».
В ответ Павел Звонарев сказал, что совестно с главным застройщиком этого жилого массива найдена возможность ликвидации утечки водопровода (купленного в свое время воронежской компанией при распродаже имущества обанкротившегося предыдущего застройщика) с последующим ремонтом тротуара подрядчиком управления главного смотрителя.
Депутаты все, как один, рассыпались перед Павлом Звонаревым в любезностях, благодаря его за доступность и оперативность в решении проблем, но потом, как обычно, звучало «но» с перечислением проблем.
Так, депутат Сергей Сазонов, выразив благодарность за прошлогодний ремонт улицы Зои Космодемьянской, спросил, почему на некоторых остановках до сих пор нет павильонов для пассажиров? Ему ответили, что скоро они появятся — старые, но отремонтированные. На второй вопрос: по каким дорогам ездить грузовому транспорту, если на новой дороге стоят запрещающие знаки, Павел Звонарев ответил философски: «по альтернативным».
Депутат от Тракторного Игорь Крутских, поблагодарив за ремонт улицы Юбилейной и за новые тротуары, поинтересовался, почему так много времени прошло до того, как там появились освещение и новые остановки? Есть ли возможность совместить ремонт дорог с другими элементами благоустройства? Павел Звонарев сказал, что работа над ошибками проведена, и что сейчас, при планировании ремонтов дорог следующего года, параллельно выясняется потребность в замене остановочных павильонов, чтобы своевременно проторговать замену отслуживших свое остановок на новые.
— У нас на Тракторном впервые появилась стеклянная остановка. Это для нас диковинка! А с заменой стекол на ней будете помогать? — спросил под смех коллег Игорь Крутских.
Председатель департамента сказал, что да. И добавил, что в этом году вандалы разбили меньше остановок, чем в прошлом, связав это как раз с оперативностью замены битых стекол на новые. И, в свою очередь, выразил надежду на сознательное отношение горожан к элементам благоустройства.
Депутат Дмитрий Погорелов попросил обратить внимание на работу «Зеленхоза». По его словам, из-за недостаточного полива саженцев этим летом в его округе погибло много деревьев, посаженных еще в прошлом году. Его коллега Екатерина Пинаева сказала спасибо Звонареву за решение ряда проблем в ее 15-м округе, в частности, за ремонт улицы Папина и за новые светильники на ней. Депутат Евдокия Бычкова поблагодарила за ремонт дорог в Желтых Песках, но тут же посетовала на отсутствие внимания к частному сектору, а это — 40% городской территории:
— Спасибо НЛМК за то, что несколько лет бесплатно дает нам щебень для отсыпки улиц частного сектора с мягким покрытием, то есть просто с грязью вместо дорог. Но в этом году было отсыпано всего семь дорог, в то время как в прошлом — 13, а в позапрошлом — 15. Причина в том, что в городском бюджете в этот раз не нашлось нужных средств для перевозки щебня с территории НЛМК к местам работ.
Депутат Вера Урываева сказала, что ее округу в этом году как никогда раньше оказали много внимания и что она даже написала благодарственное письмо в адрес мэрии, но попросила сосредоточиться на ремонте улицы Индустриальной в границах Депутатской и Механизаторов. «Она вся — сплошная раскопка «Квадры». Павел Звонарев ответил, что будет настаивать на том, чтобы подрядчик энергетиков, компания «Теплосфера», до морозов хотя бы засыпала свою раскопку щебнем, а весной — заасфальтировала.
Депутат Кирилл Ерихов попросил ремонтировать проезды по старым микрорайонам с учетом необходимости их обустройства бордюрами, иначе новый асфальт будет стремительно разрушаться по краям. Депутат Николай Двугрошев поинтересовался, можно ли ускорить ремонты мостов — на улице Студеновской и на Плехановском спуске? Ему ответили, что зададут тот же вопрос подрядчикам.
— Как обстоят дела с обещанной синхронизацией ремонтов дорог с заменой сетей энергетиками? Мы видим, как в Липецке раскапывают новый асфальт!
Оказалось, департамент дорожного хозяйства и благоустройства заранее отправляет ресурсным компаниям списки дорог, которые будут ремонтировать, но реакция энергетиков не всегда адекватна. «У них уже есть перечень дорог, которые мы будем ремонтировать в 2025-2026 годах, теперь дело за ними».
Глава Липецка Роман Ченцов также отвечал на вопросы. Он сообщил, например, что в следующем году продолжится ремонт дворов большими картами, как это было сделано этой осенью в 9-м, 26-м, 27-м микрорайонах и в центре города. Также мэр заявил, что в приоритете останется отсыпка дорог в частном секторе.
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