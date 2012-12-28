Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников
Общество
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце
Происшествия
Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
Общество
В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Погода в Липецке
В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19
Коронавирус
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника
Происшествия
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
2911
сегодня, 16:04
38

Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской

Одна из девушек и парень, которого она обвиняет в избиении, подали встречные заявления о побоях и порче имущества.

В минувшие выходные в соцсетях  появилось видео, на котором молодой липчанин избивает двух девушек у шаурмичной на улице Первомайской в Липецке рано утром 16 ноября. В посте утверждалось, что парень напал на девушек после спора: кто подошёл к прилавку раньше.

«У девушек содраны коленки, вырваны ногти до крови, клоки волос. Одна девушка теряла сознание так как при падении на асфальт ударялась головой. Так же он порвал сумки, одной девушке повредил часы и другой — сломал телефон», — говорилось в записи сопровождающей видео.

Затем было опубликовано второе видео — с началом конфликта, из него следовало, что драку провоцировали обе стороны.

Полицейские отыскали всех участников конфликта. Девушкам 19 и 20 лет. А парню, с которым они поссорились, 21 год. Старшая из девушек и парень подали встречные заявления о побоях.

— Предварительно установлено, что ранним утром на улице Первомайской произошел конфликт между молодым человеком и двумя девушками. В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку от 20-летней жительницы города Грязи поступило заявление о причинении ей телесных повреждений. Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение третьего участника инцидента — 21-летнего липчанина. От него в дежурную часть отдела полиции поступило аналогичное заявление, в том числе и о порче имущества, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас полицейские устанавливают степень вреда причинённого здоровью участников драки. Получены показания и 19-летней участницы конфликта.

— По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.
драка
0
1
10
3
14

Комментарии (38)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шара
8 минут назад
Правильно сделал,жаль им мало досталось.
Ответить
Прочитал
15 минут назад
В соседней статье на сайте про драку девок в Ельце. Там они тоже хорошие ? Какие цветы вырастили родители.
Ответить
дед
20 минут назад
Стыдоба за парней,писать заявление на женский пол,это дно.
Ответить
Девочки
26 минут назад
Поклонницы европейских ценностей
Ответить
Айкидо
30 минут назад
Автору этого эпоса наверное заплатили....., где видно, что парень избивает??!
Ответить
Просто
19 минут назад
Автор тоже эуропеец..
Ответить
Дну
31 минуту назад
А, с позволения сказать, девочки перед Валуевым молчали бы в тряпочку..
Ответить
Докажи что не трус
32 минуты назад
21 год, а в армии был?
Ответить
Парнишка чепушишка
37 минут назад
Отбил шаурму у баб
Ответить
Суд
38 минут назад
решит ,кто больше виноват и разочарует некоторых комментаторов !
Ответить
Всё нормальные
38 минут назад
В это время спят дома, а не ищют приключений!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru