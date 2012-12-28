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Происшествия
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сегодня, 16:04
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Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Одна из девушек и парень, которого она обвиняет в избиении, подали встречные заявления о побоях и порче имущества.
«У девушек содраны коленки, вырваны ногти до крови, клоки волос. Одна девушка теряла сознание так как при падении на асфальт ударялась головой. Так же он порвал сумки, одной девушке повредил часы и другой — сломал телефон», — говорилось в записи сопровождающей видео.
Затем было опубликовано второе видео — с началом конфликта, из него следовало, что драку провоцировали обе стороны.
Полицейские отыскали всех участников конфликта. Девушкам 19 и 20 лет. А парню, с которым они поссорились, 21 год. Старшая из девушек и парень подали встречные заявления о побоях.
— Предварительно установлено, что ранним утром на улице Первомайской произошел конфликт между молодым человеком и двумя девушками. В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку от 20-летней жительницы города Грязи поступило заявление о причинении ей телесных повреждений. Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение третьего участника инцидента — 21-летнего липчанина. От него в дежурную часть отдела полиции поступило аналогичное заявление, в том числе и о порче имущества, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Сейчас полицейские устанавливают степень вреда причинённого здоровью участников драки. Получены показания и 19-летней участницы конфликта.
— По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в полиции.
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