Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электро-олимпиада: «АВС-электро» третий год подряд определяет лучшего электромонтажника
Бизнес
Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
В Липецке дорожает подсолнечное масло
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
В Липецке в темноте на переходном переходе сбили женщину
Происшествия
Читать все
Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы
Происшествия
В Липецке дорожает подсолнечное масло
Общество
В Липецке в темноте на переходном переходе сбили женщину
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
Читать все
Происшествия
9395
сегодня, 10:11
148

Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы

Видео ночного ужаса распространяется по Сети.

В Сети распространяется видео, снятое одной из пострадавших, как молодой липчанин избивает двух девушек. Парень входит в раж, роняет девчонок на асфальт и всячески демонстрирует своё физическое превосходство. Одна из жертв успела записать часть конфликта на телефон.

Как утверждает потерпевшая, конфликт случился около пяти утра 16 ноября возле шаурмичной на улице Первомайской. По словам одной из девушек, они с подругой сделали заказ, за ними подошла компания из трех молодых людей. Разгорелся спор, кто подошёл к прилавку раньше, девушек начали оскорблять. Заказ отдали раньше барышням, они попробовали удалиться, тогда один из представителей «сильного пола» кинулся следом и плюнул в даму. Девушка не выдержала и плюнула в ответ, после чего молодой человек кинулся их избивать.

В результате у обеих пострадавших содраны колени, вырваны клоки волос и ногти (хотеться верить – накладные). И это не считая порванных курток, разбитых часов. Утверждается, что одна девушка даже теряла сознание, когда ударилась головой об асфальт.

Избиением занимался один из джентльменов. Характерна реакция на происходящее его верных товарищей. Они не вмешивались, стояли в стороне и сразу предупредили девушек, что не станут им помогать т.к. их другу всё равно, кого лупить.
Конфликт
шаурма
джентельмены
8
5
60
7
14

Комментарии (148)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Человек
3 минуты назад
Нормальные девушки в пять утра по подворотням не бегают
Ответить
Внушаемый
4 минуты назад
пьяные девки сами кидаются ,ногти вон переломали свои! Ждать пока лицо расцарапают ? Первую он на асфальт положил,чтобы успокоилась , а вторая на видео сама первая бьет
Ответить
А
11 минут назад
он и жену так будет бить ,отморозок еще тот ! Да и кого угодно изобьет ! Теперь он почувствует силу закона !
Ответить
Сосед
20 минут назад
Ничего страшного не произошло - это у местных маргиналов брачные игры были. Поразмялись немного потом вместе шавуху в подворотне доедали.
Ответить
Сосед
21 минуту назад
Ничего страшного не произошло - это у местных маргиналов брачные игры были. Поразмялись немного потом вместе шавуху в подворотне доедали.
Ответить
Анна
24 минуты назад
А потом вы говорите о каких-то скрепах, рождаемости. Да тут половина мужиков такие как этот, бьют дома своих. Остальная половина - трусы вроде его дружков.
Ответить
ded
9 минут назад
есть выход - живи с кошками )
Ответить
Да
5 минут назад
есть выход - живи с кошками ) Лучше уж кошки, чем отморозки.
Ответить
Гость
25 минут назад
Страшный город Липецк.. Неадекватные люди..
Ответить
Воронежец
7 минут назад
Это вы ещё в Воронеже не были..
Ответить
Гостья
3 минуты назад
Это вы ещё в Воронеже не были.. В Воронеже 5 лет жила. Была квартира в центре. Нормальные люди. Лучше, чем здесь.
Ответить
Не понятно.
30 минут назад
Как это все равно кого бить их другу .странные они однако друзья. Он и друзей отметелить может. И нафиг такой им друг не понятно.А по конфликту не надо шататся по ночам и тем и другим.целей будете.
Ответить
Пенсионер ,
33 минуты назад
бандита надо судить за покушение на убийство ,комментаторам позор ,оказывающим поддержку бандиту !
Ответить
Липчанин
46 минут назад
Командировочные, тебе с дивана виднее..
Ответить
Букварь
38 минут назад
Учи русский язык, множественное число.
Ответить
Ого
34 минуты назад
Учи русский язык, множественное число. То есть командировочных много? Ценные специалисты что ли?
Ответить
На родине
24 минуты назад
То есть командировочных много? Ценные специалисты что ли? У таких командировочных девушек просто камнями забили. А они нас тут жизни учат.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru