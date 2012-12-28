Бил по лицу и швырял на асфальт – в Липецке парень избил двух девушек из-за шаурмы

Видео ночного ужаса распространяется по Сети.

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В Сети распространяется видео, снятое одной из пострадавших, как молодой липчанин избивает двух девушек. Парень входит в раж, роняет девчонок на асфальт и всячески демонстрирует своё физическое превосходство. Одна из жертв успела записать часть конфликта на телефон.Как утверждает потерпевшая, конфликт случился около пяти утра 16 ноября возле шаурмичной на улице Первомайской. По словам одной из девушек, они с подругой сделали заказ, за ними подошла компания из трех молодых людей. Разгорелся спор, кто подошёл к прилавку раньше, девушек начали оскорблять. Заказ отдали раньше барышням, они попробовали удалиться, тогда один из представителей «сильного пола» кинулся следом и плюнул в даму. Девушка не выдержала и плюнула в ответ, после чего молодой человек кинулся их избивать.В результате у обеих пострадавших содраны колени, вырваны клоки волос и ногти (хотеться верить – накладные). И это не считая порванных курток, разбитых часов. Утверждается, что одна девушка даже теряла сознание, когда ударилась головой об асфальт.Избиением занимался один из джентльменов. Характерна реакция на происходящее его верных товарищей. Они не вмешивались, стояли в стороне и сразу предупредили девушек, что не станут им помогать т.к. их другу всё равно, кого лупить.