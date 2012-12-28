В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Общество
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38 минут назад
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Сегодня, 6 ноября, полицейские и сотрудники ФСИН задержали последнего беглеца из ИК-2, врачи успокоили липчан: вирус Коксаки не так уж и опасен, и GOROD48 поинтересовался, за кого бы проголосовали липчане, если им пришлось выбирать президента США.
Нашли беглеца в заброшенном доме обессиленным от обезвоживания. Сопротивления он не оказал.
В последние несколько дней новостные сайты пестрят заголовками о вирусе Коксаки. А вчера Роспотребнадзор запустил горячую линию, чтобы отвечать на вопросы о вирусе. К счастью, Липецкая область не вошла в число регионов, где он регистрировался. Как правило, вирус, который передается через грязные руки, привозят туристы из Турции.
Главврач областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов успокоил липчан. По его мнению опасность Коксаки преувеличена. Он относится к обширной группе энтеровирусов, которыми липчане болеют круглых год.
Кстати, Коксаки — это город в штате Нью-Йорк, где впервые, аж в 1948 году, были выявлены первые штаммы этого вируса.
В Липецке найден дом-рекордсмен по количеству отключений холодной воды: з полгода воду в доме на улице Фрунзе отключали не менее 20-ти раз.
Сейчас воды нет из-за порыва сети и утечку устраняет «РВК-Липецк». Жильцы дома решили, для надежности, еще пожаловаться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
А жильцы дома на улице Петра Смородина, 12 жалуются на избыток воды. Горячая вода льется в подвал и клубится паром на уровне первого этажа. Из-за этого в квартирах постоянная сырость. Как водится, сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» и УК «Липецкий коммунальщик» стараются переложить проблему жильцов друг на друга.
«Исходя из написанного, порыв у Квадры. Второй вопрос к УК — где гидроизоляция на вводе труб через фундамент? Счет: один-один», — считает историк жкх.
GOROD48 поинтересовался у липчан, кого бы они поддержали на выборах президента США? Большинству американские выборы неинтересны. Те же, кто делал гипотетический выбор, назвали Трампа, который сейчас празднует свою победу.
Зима на время отступила. Сегодня ночью ожидаются небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем осадки прекратятся. По прогнозам синоптиков, завтра от +6 до +8 градусов.
Потепление ой как вовремя! С двух часов дня 7 ноября и до двух ночи 8 ноября, отключат отопление в более чем 150-ти домах Липецка, список можно посмотреть здесь. Энергетики будут чинить трубы.
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