Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис

Сегодня, 6 ноября, полицейские и сотрудники ФСИН задержали последнего беглеца из ИК-2, врачи успокоили липчан: вирус Коксаки не так уж и опасен, и GOROD48 поинтересовался, за кого бы проголосовали липчане, если им пришлось выбирать президента США.