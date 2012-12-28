Антициклон принесет в Липецкую область потепление до +9

7 ноября к территории Липецкой области приблизится антициклон с запада — начнется потепление, ночью пройдут небольшие осадки. 8 и 9 ноября существенных осадков не прогнозируется

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 14 градусов мороза.