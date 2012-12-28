В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Погода в Липецке
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57 минут назад
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Антициклон принесет в Липецкую область потепление до +9
7 ноября к территории Липецкой области приблизится антициклон с запада — начнется потепление, ночью пройдут небольшие осадки. 8 и 9 ноября существенных осадков не прогнозируется
Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 14 градусов мороза.
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