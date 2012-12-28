«Вокруг обычной энтеровирусной инфекции подняли шумиху под флагом вируса Коксаки»

Главврач областной инфекционки Андрей Филатов говорит, что взрослые переносят заражение вирусом почти бессимптомно, а у детей в единичных случаях энтеровирусы могут вызывать осложнения в виде менингита или энцефалита.

Вчера Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки. Опубликована карта с регионами, в которых выявлено это заболевание. Из нее следует, что этот вирус обнаружен у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Калужской, Владимирской областей, Краснодарского края, Удмуртии, Татарстана. В Липецкой области, по словам главврача областной клинической инфекционной больницы Андрея Филатова, Коксаки пока нет, да и опасность вируса преувеличена.Как рассказал Андрей Филатов GOROD48, вирус Коксаки относится к обширной группе энтеровирусов. А ими жители России и Липецкой области болеют круглый год. Основной механизм заражения энтеровирусами — фекально-оральный и редко — воздушно-капельный путь. То есть это болезнь немытых рук или грязной воды:— Вокруг обычной энтеровирусной инфекции журналисты подняли шумиху под флагом вируса Коксаки. Причина ажиотажа в том, что этот вирус в Россию привозят туристы из Турции. При лечении больных с симптомами поражения энтеровирусами, а это ломота в мышцах, расстройство стула, тошнота, рвота, зуд, першение в горле, сопли, кашель, иногда увеличение лимфоузлов и кожная сыпь, мы выделяем РНК возбудителя. А вирус Коксаки типизируют только в лабораториях Роспотребнадзора. Нам пока неизвестно, болел ли кто-то вирусом Коксаки в нашей области. Официально — нет.Андрей Филатов говорит, что у 90% взрослых, у которых выделяются энтеровирусы, болезнь проходит бессимптомно. У остальных — как ОРВИ, а поэтому люди и не думают, что у них энтеровирус. У детей инфекеция проходит тяжелее. Но всего 1% течение болезни проходит с осложнениями, такими как менингит, энцефалит, миокардит, перикардит, плеврит, гепатит. С начала этого года в областной инфекционке пролечили пятерых таких больных детей.