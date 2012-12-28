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Липецкая вечЁрка: провалившаяся в раскопку машина, гололед и очереди в шиномонтажи
Общество
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Общество
28
5 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: провалившаяся в раскопку машина, гололед и очереди в шиномонтажи

Сегодня, 5 ноября, стало известно об упавшем в раскопку автомобиле, в шиномонтажных мастерских ажиотаж, а горожане ломают руки и ноги на скользких улицах.

Вечером 3 ноября на улице Мичурина в раскопку «Квадры» свалился автомобиль «Лада Гранта». По словам водителя, его ослепила встречная машина, он резко вывернул руль и въехал в яму. К счастью, водитель не пострадал. 

В ГИБДД это происшествие не зарегистрировано, поэтому получить компенсацию, как при ДТП не получится. И взыскать с компании выполнившей раскопку материальный ущерб будет сложно.

«Там весь район перекопан. Возле Мичурина, 12 есть даже яма, выкопанная еще в феврале. Скоро будем годовщину отмечать», — сообщил Житель города.

«Живу на Мичурина. Она вся перекопана. У нас когда-нибудь будет порядок в городе?» — возмутилась Жительница 16 м-на.

«Столько коментов про раскопки. А про то что многие водятлы ставят диодные лампочки и слепят встречку, ни одного». — обратил внимание на проблему я.

Между тем, сейчас в Липецке, по данным мэрии, 420 ям и траншей, из которых 287 — с просроченным благоустройством. Так что будьте внимательны на дорогах и смотрите под ноги. 

После первого в этом сезоне серьезного снегопада, прибавилось работы у врачей. В травмпункт дежурной больницы обратилось четыре пострадавших от гололеда. Одну женщину даже госпитализировали, остальных отпустили, после оказания помощи.

«Уважаемые пешеходы, лето закончилось, пора переобуться в зимнюю обувь и ходить тише, а лучше ползать. А то привыкли за лето к скоростям». — посоветовал Депутат.

«Начался сезон. Элитные комментаторы данного сайта будут в негодовании: где дворники? Уважаемые жители города! Прошлый год Вам показал, что за минимальную зарплату никто не будет сутками работать лопатой и ломом! И вы можете хоть куда писать, ничего не измениться! А те кто и работает дворником, получают от жителей микрорайонов массу негатива, претензий, физическое насилие! Вы сами идите на подработку дворником. Нет не пойдёте, так же как и вы, и ваши знакомые, родственники», — заявил Э.

Кстати, третьего и  четвертого ноября водители спецтехники обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами.

Накануне, несмотря на непогоду, дня жестянщика удалось избежать. Средний показатель аварийности в Липецкой области превышен не был.

Но в шиномонтажных мастерских очередь расписана до середины следующей недели. День в день заменить резину вряд ли получится, разве что по знакомству.


Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается снег и мокрый снег. Днем он прекратится, а  температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

И обратите внимание. Вторую неделю продолжаются поиски Тургуна Абдуллаева — шестого сбежавшего из ИК-2. Ориентировку на него распространили среди охотников.

вечЁрка
гололед
шиномонтаж
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1 минуту назад
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