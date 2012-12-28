Липецкая вечЁрка: провалившаяся в раскопку машина, гололед и очереди в шиномонтажи

Сегодня, 5 ноября, стало известно об упавшем в раскопку автомобиле, в шиномонтажных мастерских ажиотаж, а горожане ломают руки и ноги на скользких улицах.