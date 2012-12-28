Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
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5 минут назад
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Липецкая вечЁрка: провалившаяся в раскопку машина, гололед и очереди в шиномонтажи
Сегодня, 5 ноября, стало известно об упавшем в раскопку автомобиле, в шиномонтажных мастерских ажиотаж, а горожане ломают руки и ноги на скользких улицах.
В ГИБДД это происшествие не зарегистрировано, поэтому получить компенсацию, как при ДТП не получится. И взыскать с компании выполнившей раскопку материальный ущерб будет сложно.
«Там весь район перекопан. Возле Мичурина, 12 есть даже яма, выкопанная еще в феврале. Скоро будем годовщину отмечать», — сообщил Житель города.
«Живу на Мичурина. Она вся перекопана. У нас когда-нибудь будет порядок в городе?» — возмутилась Жительница 16 м-на.
«Столько коментов про раскопки. А про то что многие водятлы ставят диодные лампочки и слепят встречку, ни одного». — обратил внимание на проблему я.
Между тем, сейчас в Липецке, по данным мэрии, 420 ям и траншей, из которых 287 — с просроченным благоустройством. Так что будьте внимательны на дорогах и смотрите под ноги.
После первого в этом сезоне серьезного снегопада, прибавилось работы у врачей. В травмпункт дежурной больницы обратилось четыре пострадавших от гололеда. Одну женщину даже госпитализировали, остальных отпустили, после оказания помощи.
«Уважаемые пешеходы, лето закончилось, пора переобуться в зимнюю обувь и ходить тише, а лучше ползать. А то привыкли за лето к скоростям». — посоветовал Депутат.
«Начался сезон. Элитные комментаторы данного сайта будут в негодовании: где дворники? Уважаемые жители города! Прошлый год Вам показал, что за минимальную зарплату никто не будет сутками работать лопатой и ломом! И вы можете хоть куда писать, ничего не измениться! А те кто и работает дворником, получают от жителей микрорайонов массу негатива, претензий, физическое насилие! Вы сами идите на подработку дворником. Нет не пойдёте, так же как и вы, и ваши знакомые, родственники», — заявил Э.
Кстати, третьего и четвертого ноября водители спецтехники обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами.
Накануне, несмотря на непогоду, дня жестянщика удалось избежать. Средний показатель аварийности в Липецкой области превышен не был.
Но в шиномонтажных мастерских очередь расписана до середины следующей недели. День в день заменить резину вряд ли получится, разве что по знакомству.
Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается снег и мокрый снег. Днем он прекратится, а температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.
И обратите внимание. Вторую неделю продолжаются поиски Тургуна Абдуллаева — шестого сбежавшего из ИК-2. Ориентировку на него распространили среди охотников.
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