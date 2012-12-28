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427
сегодня, 13:08
8

Впервые этой осенью на дороги Липецка вышли пескоразбрасывающие машины

В городе сегодня идет первый снег

Сегодня в Липецке идет первый снег. На борьбу с гололедицей на дорогах вышли сегодня 20 единиц техники.

«14 пескоразбрасывателей обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, ещё 5 тракторов подметают», — сообщили в администрации Липецка.

«По словам специалистов, обстановка под контролем. Однако ситуацию осложняют утечки на инженерных сетях по десяти адресам – на улицах Пушкина, Крайняя, Космонавтов, Политехническая, Буденного, Ленинградская, Меркулова, Советская, а также в районе проезда Строителей и пересечения Стаханова и 60-летия СССР. Там специалисты усилили обработку противогололедными материалами. Просим водителей быть особенно внимательными при движении», — добавили в мэрии.
снег
уборка города
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Не зря
4 минуты назад
Ума нет.
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Гость
23 минуты назад
Не понимаю почему стали наводить ажиотаж из нечего? Когда валит снег и реальный гололед то никто ничего не публикует на тему смены погоды
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Гость
25 минут назад
Эти машины вышли для показухи, проезжал не так давно через центральный рынок, жд вокзал , Терешковой , пл Мира и на дорогах все норм. Наоборот будет зимой когда все будут ждать этих машин как бога , а они будут спокойно простаивать с формулировкой "нет техники" и мы делаем все возможное
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Когда
30 минут назад
Выйдут на борьбу с холодом в квартире?Вчера рядом с домом 9 микрорайон,22квадра раскопала,порыв устранили,а в квартире только одна тёплая батарея из трёх,обращения в ЕДС,Квадру,УК результата не дают,на улице снег.Праздник народного единства для кого?
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да уж
45 минут назад
Когда начнется реальный снегопад, то песок закончится.... Вообщем все как всегда...
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Сселки
56 минут назад
Утром ехали в Сселки, дорога посыпана песком. Спасибо! К обеду пошел снег.
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Масштабно!
59 минут назад
Только вдумайтесь в количество Техники на весь город, только мне кажется, что это малова-то? «14 пескоразбрасывателей и 5 тракторов»
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Гиги
сегодня, 13:15
А где идёт-то? Что-то не видно первого снега!
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