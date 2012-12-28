Впервые этой осенью на дороги Липецка вышли пескоразбрасывающие машины

В городе сегодня идет первый снег

Сегодня в Липецке идет первый снег. На борьбу с гололедицей на дорогах вышли сегодня 20 единиц техники.«14 пескоразбрасывателей обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, ещё 5 тракторов подметают», — сообщили в администрации Липецка.«По словам специалистов, обстановка под контролем. Однако ситуацию осложняют утечки на инженерных сетях по десяти адресам – на улицах Пушкина, Крайняя, Космонавтов, Политехническая, Буденного, Ленинградская, Меркулова, Советская, а также в районе проезда Строителей и пересечения Стаханова и 60-летия СССР. Там специалисты усилили обработку противогололедными материалами. Просим водителей быть особенно внимательными при движении», — добавили в мэрии.