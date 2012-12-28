Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Происшествия
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35 минут назад
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Ориентировки на шестого, не пойманного беглеца из липецкой колонии, раздали охотникам
Поиски Тургуна Абдуллаева продолжаются уже вторую неделю.
Сегодня ориентировки на Абдуллаева распространили среди липецких охотников.
«Уважаемые охотники! Просим Вас оказать содействие в поиске сбежавшего преступника! Если Вы заметили данного человека, немедленно сообщите по номерам, указанным в ориентировке!», — говорится в сообщении областного управления по охране объектов животного мира.
Ориентировки на беглого преступника распространены и по всей России.
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