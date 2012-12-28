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673
35 минут назад
2

Ориентировки на шестого, не пойманного беглеца из липецкой колонии, раздали охотникам

Поиски Тургуна Абдуллаева продолжаются уже вторую неделю.

С 26 октября продолжается поиск последнего из шестерых беглецов из колонии №2 Липецка 28-летнего Тургуна Абдуллаева. Прочесывание Плехановского лесничества, где его, якобы видели, результата не принесло.

Сегодня ориентировки на Абдуллаева распространили среди липецких охотников.

«Уважаемые охотники! Просим Вас оказать содействие в поиске сбежавшего преступника! Если Вы заметили данного человека, немедленно сообщите по номерам, указанным в ориентировке!», ­— говорится в сообщении областного управления по охране объектов животного мира.

Ориентировки на беглого преступника распространены и по всей России.
побег из ИК-2
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
а зарплата идет
13 минут назад
Уже и охотников просят поймать... Таксисты уже ловили, мужики ...
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мысли в слух
17 минут назад
Может его уже в живых нету с голоду помер столько дней прошло а нём ни слуху ни духу
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