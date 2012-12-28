Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В раскопку «Квадры» на улице Мичурина упала «Лада Гранта»
Происшествия
Снег с дождем задержатся в Липецкой области
Погода в Липецке
15-летний подросток в маске ограбил пункт выдачи товаров
Происшествия
В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку
Происшествия
Врачи скорой спасли женщину-самоубийцу во время воздушной тревоги
Происшествия
Супругам-закладчикам грозит до 20 лет
Происшествия
Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
На заброшке Минобороны ветром оторвало лист кровельного железа
Происшествия
Ориентировки на шестого, не пойманного беглеца из липецкой колонии, раздали охотникам
Происшествия
Сколько вы готовы платить за сливочное масло?
ПозиTиV
Читать все
Сколько вы готовы платить за сливочное масло?
ПозиTиV
Липчане хранят на вкладах 250 миллиардов рублей
Экономика
Липецк встретил климатическую зиму с 420 ямами и траншеями
Общество
Ориентировки на шестого, не пойманного беглеца из липецкой колонии, раздали охотникам
Происшествия
Врачи скорой спасли женщину-самоубийцу во время воздушной тревоги
Происшествия
Дня жестянщика в Липецкой области не наблюдается
Общество
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья
Общество
В шиномотнажах Липецка запись растянулась на неделю вперед
Общество
Заболеваемость ОРВИ во время школьных каникул заметно снизилась
Здоровье
Липецкую область ждет еще один холодный день с дождем
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
269
25 минут назад

Липецкую область ждет еще один холодный день с дождем

Затем с антициклоном в регион придет потепление.

6 ноября Липецкая область будет находиться в тылу циклона — местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 7 ноября с приближением антициклона с запада придет потепление, пройдут небольшие дожди. 8 ноября существенных осадков не прогнозируется
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 ноября — 2 градуса мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 7 и 8 ноября — 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза. 

похолодание
3
3
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru