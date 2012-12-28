Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Погода в Липецке
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25 минут назад
Липецкую область ждет еще один холодный день с дождем
Затем с антициклоном в регион придет потепление.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 ноября — 2 градуса мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 7 и 8 ноября — 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.
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