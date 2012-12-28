Липецкую область ждет еще один холодный день с дождем

Затем с антициклоном в регион придет потепление.

6 ноября Липецкая область будет находиться в тылу циклона — местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 7 ноября с приближением антициклона с запада придет потепление, пройдут небольшие дожди. 8 ноября существенных осадков не прогнозируетсяСреднесуточные температуры воздуха составят: 6 ноября — 2 градуса мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 7 и 8 ноября — 3-5 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 6 ноября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 15 градусов мороза.