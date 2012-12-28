Врачи скорой спасли женщину-самоубийцу во время воздушной тревоги

Бригада скорой помощи успела ее откачать и доставить в больницу. Женщину уже перевели из реанимации в обычную палату.

26 октября во время «красного уровня» тревоги бригада скорой помощи выехала на вызов о самоубийстве: наложить на себя руки попыталась жительница Липецка.По приезде бригада провела женщине интенсивную терапию и все это — под вой сирен воздушной тревоги. Стабилизировав пациентку, сотрудники скорой помощи перевезли ее в реанимационное отделение одной из городских стационаров.— Это был весьма сложный клинический случай, но наши сотрудники справились с ним с честью. В настоящее время состояние пациентки улучшилось. Ее перевели из реанимации в обычное отделение, где лечение продолжится, — рассказал GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.