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сегодня, 15:47
6

Врачи скорой спасли женщину-самоубийцу во время воздушной тревоги

Бригада скорой помощи успела ее откачать и доставить в больницу. Женщину уже перевели из реанимации в обычную палату.

26 октября во время «красного уровня» тревоги бригада скорой помощи выехала на вызов о самоубийстве: наложить на себя руки попыталась жительница Липецка.

По приезде бригада провела женщине интенсивную терапию и все это — под вой сирен воздушной тревоги. Стабилизировав пациентку, сотрудники скорой помощи перевезли ее в реанимационное отделение одной из городских стационаров.

— Это был весьма сложный клинический случай, но наши сотрудники справились с ним с честью. В настоящее время состояние пациентки улучшилось. Ее перевели из реанимации в обычное отделение, где лечение продолжится, — рассказал GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Лиза
25 минут назад
Близкие и родные люди должны окружить эту женщину своей заботой, вниманием и любовью.
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Орден ПирогоВ
42 минуты назад
Как всегда в Липецке. Кто куда, а... А Про врачей скорой всем плевать, не вспомнят. Насте и фельдшеру свечи ставлю постоянно и молю бога, что вот уже скоро третий год, как спасли меня. Инфаркт мог закончить жизнь. Большое СПАСИБО дежурному доктору Скорой Галине, будь она не профессионал, то здесь писали бы идиотство про самоубийц. Белые халаты скорой помощи это Ангелы!
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Гостья.
12 минут назад
У вас проблемы?
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Нервная мать
51 минуту назад
Сложная история. После этого случая нужен хороший психотерапевт и не один месяц работы с ним. Как жаль, что у нас нет их бесплатных. Только психиатры, которые заколят так, что рад не будешь и жизни. Ведь не всегда человек с мыслями о суициде нуждается в психиатра, чаще им не с кем разделить свою беду. "Страшнее нету одиночества, чем одиночество в толпе... когда безумно всем хохочется, а плакать хочется тебе"
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Гостья.
сегодня, 16:18
Бедная женщина. Жизнь довела так, что хоть в петлю. Конечно, сейчас нужна помощь психотерапевта. Надеюсь, всё будет хорошо и женщина поправится. В жизни у каждого человека есть своё предназначение, которое нужно выполнить. Помочь кому-то и сделать этот мир хоть чуточку лучше. Оставить в жизни след. Спаси Господи её душу. Ангела хранителя ей и всем нам.
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тема для размышления
сегодня, 16:08
её в психиатрическую клинику сразу надо переводить, без помощи психиатров- всё это мартышкин труд.
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