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Происшествия
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сегодня, 15:47
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Врачи скорой спасли женщину-самоубийцу во время воздушной тревоги
Бригада скорой помощи успела ее откачать и доставить в больницу. Женщину уже перевели из реанимации в обычную палату.
По приезде бригада провела женщине интенсивную терапию и все это — под вой сирен воздушной тревоги. Стабилизировав пациентку, сотрудники скорой помощи перевезли ее в реанимационное отделение одной из городских стационаров.
— Это был весьма сложный клинический случай, но наши сотрудники справились с ним с честью. В настоящее время состояние пациентки улучшилось. Ее перевели из реанимации в обычное отделение, где лечение продолжится, — рассказал GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.
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