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сегодня, 12:24
18

74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей

Пожилая женщина решила заработать на бирже.

30 октября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 7 по 30 октября пенсионерке звонил «менеджер по продажам» и под предлогом инвестиций на бирже выманил у липчанки 3,2 миллиона рублей. Деньги она перевела через банкомат.

30 октября 61-летней липчанке позвонил «оператор сотовой связи», потом «сотрудник портала Госуслуг», и в результате женщина перевела на «безопасный счёт» 430 тысяч рублей.

В Грязях 59-летней женщине с 7 по 11 октября звонили сотрудники «Росфинмониторинга» и по их совету она перевела мошенникам через банкомат 549 тысяч рублей. А у 38-летнего грянинца с 23 по 24 октября с банковского счёта пропали 16 210 рублей.

В Данкове 57-летняя женщина с 28 по 29 октября общалась с сотрудниками «мобильного оператора», «ФСБ», «Росфинмониторинга». Под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты, предотвращения мошеннических действий и несанкционированного оформления кредита на её имя данковчанка перевела мошенникам 570 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Любопытный
55 минут назад
Научили дураков переводу денег,остановиться не могут
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Согласна
42 минуты назад
Видимо, приятно чувствовать, что умеешь еще что-то делать сам: например, - нажимать кнопочки. Уже и не жаль. У каждого свои игры!
Ответить
Буквоед
сегодня, 14:37
Ох уж эти бедные старушки!Брокеры недоделанные!
Ответить
Лиза
сегодня, 14:09
С моей пенсией в 14 тысяч мне хватает ума не отвечать на незнакомые номера.
Ответить
-
сегодня, 13:44
В наших условиях - не так и много. Любая беда в жизни, от болезни до пожара - и этих миллионов нет.
Ответить
Господи
сегодня, 13:38
Хоть бы один дурак мне бы перевёл!!
Ответить
Елена
сегодня, 13:29
поэтому и пенсию нам не повышают, что денег много у пенсионеров...
Ответить
Пенсионер
сегодня, 13:39
Всех не надо сравнивать!
Ответить
Дети внуки
сегодня, 13:25
Расстроились больше бабушки очевидно. Квартиру б купить могли, а оно вот что.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:34
ага, только дети-внуки чужие, как видим))
Ответить
Гость
сегодня, 13:25
Это люди с другой планеты, на которой вообще нет СМИ
Ответить
Увы и ах
сегодня, 14:34
согласна, деревня, но как она смогла взять столько денег в банке, или они были в чулке...
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:14
Ужас сколько одиноких, затюканных!.. и разного возраста...
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Тётя Мотя
сегодня, 13:10
Какие богатые пошли пенсионерки. С пенсий миллионы имеют. А говорят, что пенсии маленькие. Мало миллионов, так еще больше хотят. Нет бы остепенились, раздали родным, помогли сиротам и обездоленным, бродячим собакам и кошкам корм купили. В гробу карманов нет. Не понимают. Думают, что 2 жизни впереди.
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Бабка Первая
сегодня, 13:32
Хватит выдумывать про огроменные пенсии. То-то треть пенсионеров работает официально. И из оставшихся - половина в "серую", пока получается. И немало одиноких, потому и надеются только на себя.
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