74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей

Пожилая женщина решила заработать на бирже.

30 октября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 7 по 30 октября пенсионерке звонил «менеджер по продажам» и под предлогом инвестиций на бирже выманил у липчанки 3,2 миллиона рублей. Деньги она перевела через банкомат.30 октября 61-летней липчанке позвонил «оператор сотовой связи», потом «сотрудник портала Госуслуг», и в результате женщина перевела на «безопасный счёт» 430 тысяч рублей.В Грязях 59-летней женщине с 7 по 11 октября звонили сотрудники «Росфинмониторинга» и по их совету она перевела мошенникам через банкомат 549 тысяч рублей. А у 38-летнего грянинца с 23 по 24 октября с банковского счёта пропали 16 210 рублей.В Данкове 57-летняя женщина с 28 по 29 октября общалась с сотрудниками «мобильного оператора», «ФСБ», «Росфинмониторинга». Под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты, предотвращения мошеннических действий и несанкционированного оформления кредита на её имя данковчанка перевела мошенникам 570 тысяч рублей.