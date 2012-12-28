Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
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Происшествия
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сегодня, 12:24
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74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей
Пожилая женщина решила заработать на бирже.
30 октября 61-летней липчанке позвонил «оператор сотовой связи», потом «сотрудник портала Госуслуг», и в результате женщина перевела на «безопасный счёт» 430 тысяч рублей.
В Грязях 59-летней женщине с 7 по 11 октября звонили сотрудники «Росфинмониторинга» и по их совету она перевела мошенникам через банкомат 549 тысяч рублей. А у 38-летнего грянинца с 23 по 24 октября с банковского счёта пропали 16 210 рублей.
В Данкове 57-летняя женщина с 28 по 29 октября общалась с сотрудниками «мобильного оператора», «ФСБ», «Росфинмониторинга». Под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты, предотвращения мошеннических действий и несанкционированного оформления кредита на её имя данковчанка перевела мошенникам 570 тысяч рублей.
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