Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению
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Происшествия
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вчера, 15:07
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Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению
Этого и просил гособвинитель.
Сегодня Евгений Комов выслушал приговор по четырём статьям уголовного кодекса: по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, по части 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) — три года лишения свободы, по части 3 статьи 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) — 10 лет лишения свободы, по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти человеку в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) — пожизненное лишение свободы. Путём сложения этих наказаний ему было назначено пожизненное лишение свободы. Пожизненное осталось и при сложении этого приговора с приговором елецкого суда от 28 июня 2021 года. Тогда Евгений Комов был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за совершение нескольких преступлений: за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. По просьбе своей 15-летней подруги он убил ее мачеху и попытался убить отца. Познакомились молодые люди в психиатрической больнице.
Отбывая наказание по приговору елецкого суда, 25 июня 2023 года Комов оскорбил сотрудника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №6, после чего высказал в его адрес угрозу применения насилия. Конфликт начался и-за прогулки: майор внутренней службы Александр Федосеев потребовал, чтобы осужденные зашли в помещение отряда для проведения воспитательных мероприятий: и все зашли, а Комов продолжил прогуливаться. А когда Федосеев повторил требование — обложил его матом на глазах других осужденных. Это происшествие записала камера наблюдения. В ответ майор ничего не сказал, но зато составил на своего обидчика рапорт: осужденного отправили на административную комиссию, где ему назначили 10 суток ШИЗО — штрафного изолятора.
28 июня около 14:15 Евгения Комова как раз должны были отправлять в штрафной изолятор. Туда он следовал в сопровождении Александра Федосеева. Перед самым входом в изолятор Евгений Комов нанес майору удары металлической заточкой в грудь и живот и ещё не менее 10 ударов кулаком по голове, шее и груди.
Александр Федосеев оказал сопротивление, смог выбить из рук нападавшего заточку и даже самостоятельно удерживал Комова до прибытия других сотрудников колонии, прижав его своим телом к земле. Но это его не спаcло. Александра Федосеева доставили в больницу №4 «Липецк-Мед», но несмотря на оказанную медицинскую помощь в 19:10 он умер от проникающего ранения с повреждением внутренних органов, осложнившегося внутренним кровотечением и геморрагическим шоком.
В ноябре 2023 года указом президента России Владимира Путина сотрудника ИК-6 УФСИН России по Липецкой области Александра Федосеева наградили орденом Мужества «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно.
Государственный обвинитель попросил суд назначить Евгению Комову по совокупности совершенных преступлений пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Потерпевшие поддержали позицию гособвинителя, а защита подсудимого выразила мнение о необходимости учесть смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной и активного способствования расследованию и раскрытию преступления, просила назначить наказание в виде определенного срока лишения свободы.
Дело Комова рассматривал суд присяжных. Ранее присяжные заседатели признали подсудимого виновным в том, что 25 июня 2023 года он высказался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника колонии в ответ на его требование пройти в помещение отряда для проведения воспитательных мероприятий, а также в том, что он высказал в адрес майора внутренней службы угрозу применения насилия. Также коллегия присяжных сочла доказанной вину Комова в нападении с металлической заточкой на Александра Федосеева 28 июля 2023 года, когда тот сопровождал его в штрафной изолятор. Коллегия сочла подсудимого заслуживающим снисхождения лишь по обвинению в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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