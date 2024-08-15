Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению

Этого и просил гособвинитель.

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Сегодня Евгений Комов выслушал приговор по четырём статьям уголовного кодекса: по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, по части 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) — три года лишения свободы, по части 3 статьи 321 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) — 10 лет лишения свободы, по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти человеку в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) — пожизненное лишение свободы. Путём сложения этих наказаний ему было назначено пожизненное лишение свободы. Пожизненное осталось и при сложении этого приговора с приговором елецкого суда от 28 июня 2021 года. Т

огда Евгений Комов был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за совершение нескольких преступлений: за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. По просьбе своей 15-летней подруги он

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