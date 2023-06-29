Происшествия
сегодня, 10:10
В липецкой колонии строгого режима заключенный зарезал сотрудника
От полученного ранения сотрудник УФСИН умер в больнице.
В липецкой ИК-6, колонии строгого режима, получил смертельное ранение сотрудник. По данным GOROD48, 28 июня один из заключенных ударил его ножом. Сотрудника доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.
Подробности нападения уточняются. Известно, что нападавший отличается тихим нравом.
Известно, что погибший - пенсионер УФСИН, продолжавший службу.
Подробности нападения уточняются. Известно, что нападавший отличается тихим нравом.
Известно, что погибший - пенсионер УФСИН, продолжавший службу.
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