Происшествия

сегодня, 10:10

В липецкой колонии строгого режима заключенный зарезал сотрудника

9 3272
#убийство #УФСИН
5
В липецкой колонии строгого режима заключенный зарезал сотрудника

От полученного ранения сотрудник УФСИН умер в больнице.

В липецкой ИК-6, колонии строгого режима, получил смертельное ранение сотрудник. По данным GOROD48, 28 июня один из заключенных ударил его ножом. Сотрудника доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.

Подробности нападения уточняются. Известно, что нападавший отличается тихим нравом.

Известно, что погибший - пенсионер УФСИН, продолжавший службу. 

9 3272
#убийство #УФСИН
5

Комментарии (9)

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Липчанин

1 минуту назад
Пенсионер. Лет 35,ведь не у печи стоял
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Оля

49 минут назад
Дерзких в Магадан....
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Иван

51 минуту назад
Издевался над тихим, тихий и не выдержал...
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тема для размышления

59 минут назад
Шизофреники тоже тихие- бывает скрытая шизофрения, при такой погоде у тихого крышу и снесло, мог в приступе убить человека, первого попавшегося под руку, а не преднамеренно , из-за обиды ....
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Аноним

сегодня, 10:32
Лиза, в зоне из камня можно нож сделать да из чего угодно они урки ушлые
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Марс

сегодня, 10:29
Видно достал его сотрудник ,не зря говорят в тихом омуте
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Лиза

сегодня, 10:29
Соболезнование семье погибшего сотрудника колонии. И откуда взялся нож у этого заключённого с таким "тихим нравом"?!
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гостья

сегодня, 10:27
в тихом омуте...
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Безмасочник

сегодня, 10:25
По понятиям живут?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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