В липецкой колонии строгого режима заключенный зарезал сотрудника

От полученного ранения сотрудник УФСИН умер в больнице.

В липецкой ИК-6, колонии строгого режима, получил смертельное ранение сотрудник. По данным GOROD48, 28 июня один из заключенных ударил его ножом. Сотрудника доставили в больницу, где он умер от полученного ранения.



Подробности нападения уточняются. Известно, что нападавший отличается тихим нравом.



Известно, что погибший - пенсионер УФСИН, продолжавший службу.



