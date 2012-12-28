Похожая на хаски исхудавшая собака около недели провела в колодце

Собаку достали спасатели.

Спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка достали из открытых технических люков двух собак. Обе собаки упали в открытые колодцы, которые находились вдали от жилых массивов. Одна – вблизи окружной дороги на Соколе, вторая – в промышленной зоне Левобережья.Как сообщает управление ГО и ЧС Липецка, на улице Металлургов проходившая мимо зарослей липчанка услышала отчаянный лай и сразу же набрала номер экстренной службы.А в колодце в поле недалеко от улицы Ковалёва, скорее всего, домашняя собака, едва не погибла. Поздним вечером в конце прошлой недели спасатели доставали её с помощью альпинистского оборудования. Похожая на хаски собака с ошейником сильно исхудала. Судя по внешнему виду, в заточении она провела около недели. Спасённое животное направилось к частному сектору.А из моторного отсека автомобиля «Лада Калина», припаркованного во дворе на улице Космонавтов, дежурная смена спасателей извлекла чёрного кота. Заведя машину, водитель услышал вопли обезумевшего животного. Спасателям пришлось разобрать, а потом собрать обратно то, что было под капотом. Потрясённый хозяин машины не возражал.В управлении по делам ГО и ЧС добавляют: с начала года специалисты «РВК-Липецк»отремонтировали и восстановили 232 крышки люков на водопроводных и канализационных колодцах, передвинутых во время благоустройства или похищенных ради сдачи в металлолом. Об открытых люках липчан просят сообщать контакт-центр по телефонам 23-60-48, *6048 или с помощью кнопки «Увидел открытый люк? Сообщи!» на официальном сайте компании. В заявке можно отметить точку на карте, где находится открытый колодец, а также прикрепить фото. Если открытый люк не принадлежит водоканалу, специалисты передадут информацию организации, которая его обслуживает. Ведь в опасную западню могут попасть как животные, так и люди.