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Общество
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сегодня, 15:14
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Вместо железного моста в Липецке сделают грунтовую насыпь
Депутат горсовета реализует идею сокольских блогеров.
Напомним, что идею с заменой аварийных пешеходных мостов на Соколе местные блогеры предложили еще зимой прошлого года после того, как проржавевшая металлическая конструкция виадука 1941 года постройки едва не обрушилась под тяжестью огромного ледяного сталактита, образованного утечкой воды из проходящего по мосту водопровода.
Тогда блогеры предложили сдать в скупку металла два старых моста — этот и на улице 2-й Карла Либкнехта. А на вырученные деньги купить трубу диаметром побольше и бросить на дно лога для пропуска паводковых вод, засыпать лог землей и положить по насыпи асфальтные дорожки.
«Не потребует ни проекта нового моста, ни бешеных бабок на его изготовление и установку. Штук 30 китайских большегрузов с щебнем и с грунтом, пять — с асфальтом. Неделя работы!» — написали в паблике «Типичный Сокол».
Именно это и предложил реализовать мэрии депутат Станислав Каменецкий. Первым, кому он рассказал об этом замысле, был GOROD48.
На дно лога уложат водоотводную трубу. Сверху засыплют лог землей, и по верху этой насыпи проложат асфальтированную дорожку с ограждениями по обе стороны. Дорожка не будет рассчитана на движение по ней автомобилей и мотоциклов. По словам депутата, экологи не против такого сценария.
— Это значительно убыстрит решение проблемы аварийного моста. Теперь его не нужно проектировать и строить. Пешеходную переправу мы сможем сделать в течение короткого времени, — сказал Станислав Каменецкий.
Напомним, что два года назад этот депутат, учредитель и директор компании «Металл Трейд», обязался возвести новый мост взамен старого за свой счет. А вчера в разговоре с GOROD48 он намекнул, что есть и другое возможное решение проблемы пешеходных связей Сокола с Коллективкой. Более радикальное, чем строительство моста. Оказалось, речь шла о строительстве пешеходной переправы.
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