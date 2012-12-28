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46 минут назад
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В Липецкую область поступило свыше 200 тысяч доз вакцин от гриппа
В этом сезоне вакцинирование от гриппа должны получить 600 тысяч жителей Липецкой области.
План прививочной компании этого сезона — 60% населения региона (около 600 тысяч человек). Для профилактики преимущественно применяются трехвалентные вакцины с обновленным составом. В прививочных пунктах доступны «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, «Совигрипп» для детей 10–17 лет и «Ультрикс Квадри» для детей от 6 месяцев до 9 лет. В липецких школах с конца прошлой недели родителям уже начали раздавать согласия на прививки «Совигриппом».
На базе медучреждений работают кабинеты вакцинации, а для вакцинации на дому подготовлены мобильные бригады. Также мобильные медицинские комплексы выезжают на предприятия, в деревни и села.
Медики особенно советуют сделать прививки людям из групп риска: с хроническими заболеваниями, пожилым, родителям маленьких детей и сотрудникам больших коллективов.
Добавим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, случаев гриппа пока не регистрировали. Сейчас в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы.
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