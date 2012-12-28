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136
46 минут назад
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В Липецкую область поступило свыше 200 тысяч доз вакцин от гриппа

В этом сезоне вакцинирование от гриппа должны получить 600 тысяч жителей Липецкой области.

В Липецкую область поступила первая федеральная поставка вакцин от гриппа: свыше 200 тысяч доз уже распределены по прививочным пунктам. Следующие партии вакцин поступят до конца ноября. Об этом сообщает региональный Минздрав.

План прививочной компании этого сезона — 60% населения региона (около 600 тысяч человек). Для профилактики преимущественно применяются трехвалентные вакцины с обновленным составом. В прививочных пунктах доступны «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, «Совигрипп» для детей 10–17 лет и «Ультрикс Квадри» для детей от 6 месяцев до 9 лет. В липецких школах с конца прошлой недели родителям уже начали раздавать согласия на прививки «Совигриппом». 

На базе медучреждений работают кабинеты вакцинации, а для вакцинации на дому подготовлены мобильные бригады. Также мобильные медицинские комплексы выезжают на предприятия, в деревни и села.

Медики особенно советуют сделать прививки людям из групп риска: с хроническими заболеваниями, пожилым, родителям маленьких детей и сотрудникам больших коллективов.

Добавим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, случаев гриппа пока не регистрировали. Сейчас в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы.
грипп
ОРВИ
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Комментарии (1)

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Я
7 минут назад
Люди, зачем вы колете себе эту дрянь?!
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