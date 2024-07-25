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18 минут назад
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«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»

Идею с заменой аварийных пешеходных мостов на Соколе местные блогеры предложили еще зимой прошлого года.

Вчера GOROD48 сообщил о разбитом асфальте на давно признанном аварийном мосту на улице 40 лет Октября, который, как говорят в мэрии, давно было нужно снести. Вчера же на нем появились латки свежего асфальта, а по обоим входам — по паре бетонных блоков, положенных друг на друга так, чтобы избежать проезда по нему мотоциклов, расшатывающих проржавевшую металлическую конструкцию 1941 года постройки. По бокам от этих препятствий все же мэрия оставили проходы для пешеходов. В итоге полностью мост не закрыли, как грозилась сделать городская администрация.

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— Нам очень жаль пожилых людей, мам с колясками, школьников, живущих на Коллективке. Для них этот мост , по-сути, единственный, по которому можно попасть на Сокол с его социальной инфраструктурой: школой, детскими садами, парком, поликлиникой, больницей, магазинами, стадионом. Если бы мы полностью перегородили мост, то это могло был привести к тому, что через него лазили бы дети, подростки, молодежь. А это было бы чревато несчастными случаями. Но, повторяю, мост этот — аварийный. И мы установим перед входами на него новые предостерегающие знаки, — сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

Вопрос: почему мэрия не построила взамен этого аварийного моста новый? Ответ банальный: расходы на него не были первостепенными ни при каком мэре. А еще дело в том, что два года назад депутат от Сокола в горсовете Станислав Каменецкий, учредитель и директор компании «Металл Трейд», обязался возвести его за свой счет. Так что дело за ним. Правда, сроки его возведения сдвинулись — с минувшего Дня города в осень. По крайней мере, к началу сентября, по словам Каменецкого, будет готов весь пакет документации на строительство моста в этом сложном с точки зрения геологии месте.

— Но есть и другое возможное решение проблем пешеходных связей Сокола с Коллективкой. Более радикальное, чем строительство моста. Какое? Еще не время об этом говорить, — создал интригу депутат.

Сегодня GOROD48 побывал на Соколе и осмотрел все три аварийных пешеходных моста через овраг, отделяющий Сокол от Коллективки. Начали мы с горы, с улицы Северной. Одним своим концом старый железный мостик упирается в цепочку гаражей перед забором 14-го детсада, вторым — в забор кулинарного техникума на улице Дружбы. Им давно не пользуются. Для безопасности людей его умышленно повредили, а входы на него заварили, как говорится, наглушняк. Сейчас вход на него со стороны Сокола, во первых зарос бурьяном и самосевом, во-вторых, дополнительно перекрыт железным забором.

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Следующий мост, ниже по логу, тот самый, на улице 40 лет Октября. Он очень востребованный. Даже в полдень, в жару, по нему активно ходят люди. И, конечно, возмущаются его состоянием. Если бы они еще увидели его изнанку, наверное, и вовсе бы перестали им пользоваться. Мы же рискнули спуститься по крутым спускам в лог и увидели, что этот мост висит на ажурных, напрочь уничтоженном ржавчиной металлоконструкциях.

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По нему проходит водопровод, который течет. Именно утечка воды и стала причиной того, что в январе прошлого года мэрия объявила его опасным для пешеходов из-за намерзшей под ним огромной ледяной глыбы из прохудившейся трубы. Из-за этого дополнительного веса металлическую конструкцию 1941 года постройки перекособочило.

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Тогда же работники УГС Липецка поставили по обеим сторонам моста предупреждающие о запрете прохода по нему знаки. На них было велено пешеходам искать обходные пути через лог — ниже и выше этого моста: по улице 2-я Карла Либкнехта и по улице Северной.

Металлический мостик на Второй Карла Либкнехта — третий и последний на Соколе. На вид он даже хуже того, что по улице 40 лет Октября. Он вдвое уже и хлипче. На нем — не асфальт, а плохо сваренные между собой тонкие металлические листы, которые хлопают под ногами. И этим перекошенным мостиком, заросшим по бокам бурьяном, по словам местных жителей, мало кто пользуется.

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— А что делать? — отвечают сокольцы вопросом на вопрос о том, почему они пользуются мостом, над которым висит перечеркнутый красным пешеход.

— Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють! — сказала нам 87-летняя Александра Тихоновна, которую мы встретили на мосту по улице 40 лет Октября.

Бабуля семенила на Коллективку к внучке. И ее слова — да Богу в уши! Кстати, еще зимой прошлого года местные блогеры предложили дешево и сердито решить проблему замены аварийных пешеходных мостов. Вот, как говорится, пруф.

Итак, предполагается сдать в скупку металла два старых моста. На вырученные деньги купить трубу диаметром побольше и бросить на дно лога, чтобы обеспечить пропуск паводковых вод. А сверху, как сказала бабка, засыпать лог к шутам и проложить по насыпи асфальтные дорожки.

«Не потребует ни проекта нового моста, ни бешеных бабок на его изготовление и установку. Штук 30 китайских большегрузов с щебнем и с грунтом, пять — с асфальтом. Неделя работы!» - написано в паблике «Типичный Сокол».

Действительно, не нужно быть инженером Шуховым, ведь идея лежит просто под ногами!

Кстати, лог между Коллективкой и Соколом уже давно не выполняет возложенного на него природой функции — пропуска паводковых вод. Но такой водоток возникает в логу на неделю раз в год. И пропуск небольшого количества воды вполне могла бы та самая трубу, о которой написал сокольский блогер.

Этот факт GOROD48 подтвердили жители нескольких домов, построенных прямо в логу! И это — не самострой.

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По словам старожилов, еще при Сталине их родители, работающие на заводе «Свободный Сокол», получили тут места под землянки, на местах которых они позже были построены дома. Сейчас в этих домах живут их потомки. И живут со всеми благами цивилизации — с водопроводом, светом, газом. И у всех — есть права собственности на жилье.

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Следовательно, этот лог можно засыпать землей и делать по этим насыпям нормальные пешеходные, а может, и автомобильные дороги. Не с этой ли идеей зашел в мэрию депутат Каменецкий?

Однако тот же самый блогер, который первым ее озвучил, тут же выразил сомнение в ее осуществимости. Почему? «Нет простора для распила!»

Пока же сокольцам советуют пользоваться обходом лога по улице Северной – огибающая кулинарный техникум дорога идет выше начала оврага. Она удобная и для пешеходов, и для автомобилистов. Также можно обойти аварийный мост по улице Ковалева, который выходит на площадь Заводскую и улицу 40 лет Октября.
мост
ремонт
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Горожанин Липецка
10 минут назад
А проект возьмут из архива, денежку возьмут как за новый.
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