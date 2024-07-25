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Общество
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18 минут назад
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«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»
Идею с заменой аварийных пешеходных мостов на Соколе местные блогеры предложили еще зимой прошлого года.
— Нам очень жаль пожилых людей, мам с колясками, школьников, живущих на Коллективке. Для них этот мост , по-сути, единственный, по которому можно попасть на Сокол с его социальной инфраструктурой: школой, детскими садами, парком, поликлиникой, больницей, магазинами, стадионом. Если бы мы полностью перегородили мост, то это могло был привести к тому, что через него лазили бы дети, подростки, молодежь. А это было бы чревато несчастными случаями. Но, повторяю, мост этот — аварийный. И мы установим перед входами на него новые предостерегающие знаки, — сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
Вопрос: почему мэрия не построила взамен этого аварийного моста новый? Ответ банальный: расходы на него не были первостепенными ни при каком мэре. А еще дело в том, что два года назад депутат от Сокола в горсовете Станислав Каменецкий, учредитель и директор компании «Металл Трейд», обязался возвести его за свой счет. Так что дело за ним. Правда, сроки его возведения сдвинулись — с минувшего Дня города в осень. По крайней мере, к началу сентября, по словам Каменецкого, будет готов весь пакет документации на строительство моста в этом сложном с точки зрения геологии месте.
— Но есть и другое возможное решение проблем пешеходных связей Сокола с Коллективкой. Более радикальное, чем строительство моста. Какое? Еще не время об этом говорить, — создал интригу депутат.
Сегодня GOROD48 побывал на Соколе и осмотрел все три аварийных пешеходных моста через овраг, отделяющий Сокол от Коллективки. Начали мы с горы, с улицы Северной. Одним своим концом старый железный мостик упирается в цепочку гаражей перед забором 14-го детсада, вторым — в забор кулинарного техникума на улице Дружбы. Им давно не пользуются. Для безопасности людей его умышленно повредили, а входы на него заварили, как говорится, наглушняк. Сейчас вход на него со стороны Сокола, во первых зарос бурьяном и самосевом, во-вторых, дополнительно перекрыт железным забором.
Следующий мост, ниже по логу, тот самый, на улице 40 лет Октября. Он очень востребованный. Даже в полдень, в жару, по нему активно ходят люди. И, конечно, возмущаются его состоянием. Если бы они еще увидели его изнанку, наверное, и вовсе бы перестали им пользоваться. Мы же рискнули спуститься по крутым спускам в лог и увидели, что этот мост висит на ажурных, напрочь уничтоженном ржавчиной металлоконструкциях.
По нему проходит водопровод, который течет. Именно утечка воды и стала причиной того, что в январе прошлого года мэрия объявила его опасным для пешеходов из-за намерзшей под ним огромной ледяной глыбы из прохудившейся трубы. Из-за этого дополнительного веса металлическую конструкцию 1941 года постройки перекособочило.
Тогда же работники УГС Липецка поставили по обеим сторонам моста предупреждающие о запрете прохода по нему знаки. На них было велено пешеходам искать обходные пути через лог — ниже и выше этого моста: по улице 2-я Карла Либкнехта и по улице Северной.
Металлический мостик на Второй Карла Либкнехта — третий и последний на Соколе. На вид он даже хуже того, что по улице 40 лет Октября. Он вдвое уже и хлипче. На нем — не асфальт, а плохо сваренные между собой тонкие металлические листы, которые хлопают под ногами. И этим перекошенным мостиком, заросшим по бокам бурьяном, по словам местных жителей, мало кто пользуется.
— А что делать? — отвечают сокольцы вопросом на вопрос о том, почему они пользуются мостом, над которым висит перечеркнутый красным пешеход.
— Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють! — сказала нам 87-летняя Александра Тихоновна, которую мы встретили на мосту по улице 40 лет Октября.
Бабуля семенила на Коллективку к внучке. И ее слова — да Богу в уши! Кстати, еще зимой прошлого года местные блогеры предложили дешево и сердито решить проблему замены аварийных пешеходных мостов. Вот, как говорится, пруф.
Итак, предполагается сдать в скупку металла два старых моста. На вырученные деньги купить трубу диаметром побольше и бросить на дно лога, чтобы обеспечить пропуск паводковых вод. А сверху, как сказала бабка, засыпать лог к шутам и проложить по насыпи асфальтные дорожки.
«Не потребует ни проекта нового моста, ни бешеных бабок на его изготовление и установку. Штук 30 китайских большегрузов с щебнем и с грунтом, пять — с асфальтом. Неделя работы!» - написано в паблике «Типичный Сокол».
Действительно, не нужно быть инженером Шуховым, ведь идея лежит просто под ногами!
Кстати, лог между Коллективкой и Соколом уже давно не выполняет возложенного на него природой функции — пропуска паводковых вод. Но такой водоток возникает в логу на неделю раз в год. И пропуск небольшого количества воды вполне могла бы та самая трубу, о которой написал сокольский блогер.
Этот факт GOROD48 подтвердили жители нескольких домов, построенных прямо в логу! И это — не самострой.
По словам старожилов, еще при Сталине их родители, работающие на заводе «Свободный Сокол», получили тут места под землянки, на местах которых они позже были построены дома. Сейчас в этих домах живут их потомки. И живут со всеми благами цивилизации — с водопроводом, светом, газом. И у всех — есть права собственности на жилье.
Следовательно, этот лог можно засыпать землей и делать по этим насыпям нормальные пешеходные, а может, и автомобильные дороги. Не с этой ли идеей зашел в мэрию депутат Каменецкий?
Однако тот же самый блогер, который первым ее озвучил, тут же выразил сомнение в ее осуществимости. Почему? «Нет простора для распила!»
Пока же сокольцам советуют пользоваться обходом лога по улице Северной – огибающая кулинарный техникум дорога идет выше начала оврага. Она удобная и для пешеходов, и для автомобилистов. Также можно обойти аварийный мост по улице Ковалева, который выходит на площадь Заводскую и улицу 40 лет Октября.
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