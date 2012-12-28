В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Общество
332
вчера, 20:24
Липецкая вечЁрка: эвакуация в Грязях, отказ застройщику и День города
Сегодня, 22 июля, липчане обсуждают эвакуацию пассажиров поезда «Москва — Адлер», в мэрии сообщили, что в районе Карьера не будут строить многоэтажку, и итоги празднования Дня города.
«Наверное, кто-то на поезд опаздывал», — предположил комментатор.
На улице Тельмана не будут строить многоэтажку. После общественных обсуждений мэрия отказала застройщику в переводе земли под многоэтажную застройку.
Правда, расслабляться местным жителям не стоит. В любой момент все может повториться, так как их участки отнесены к категории Ж1 (дома до четырех этажей), но с условно-разрешенным видом застройки Ж3 (дома до 8 этажей).
«Все равно застройщики сделают по своему», — считает Пеньсия.
«Молодцы, карьерцы! Не расслабляйтесь, это не на долго, место хорошее, центр», — добавила 7.
В минувшие выходные липчане отметили День рождения города металлургов. Официальные торжества начались в Липецком городском Совете депутатов, а потом продолжились на улицах и площадях города.
В Быхановом саду прошел парад театров «Петровские воды», на Центральном пляже состоялся «Усатый заплыв на САПах», на Городище отдыхали любители джаза, а еще там выступила группа «Ву Индия». Гвоздем программы стала Пелагея, которая спела на Соборной площади.
Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к репортажам с праздничных площадок. Одни порадовались, другие бурчали.
«Спасибо за день города! Нет ни холодной, ни горячей воды. На вопрос когда будет? До окончания работ. когда работы окончатся непонятно. Ни умыться, ни есть приготовить, ничего. Сколько можно издеваться над людьми? Адрес — улица Доватора. Подвоз воды организовали на Папина, жаль, что не на Соколе. Просто слов нет от возмущения работой коммунальных служб!» — пожаловался Гость.
«Великолепный праздник на всех площадках. Все для себя найдут что-то интересное. И симфоническая музыка, и рок, и джаз, и духовой оркестр. Лично меня очень порадовала локация, посвященная СССР, в Нижнем парке. Просто до слёз! Всё было от души и для души. Новому мэру успехов в работе, прежнему мэру спасибо за всё!» — написала Лариса.
«Очень хорошо. Пусть будет всякое. Лично я сегодня казачий хор слушал в Нижнем парке», — добавил Живу здесь.
Завтра утром, выходя из дома, есть смысл взять зонт. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке ожидаются кратковременные дожди и грозы, немного похолодает.Температура будет колебаться от +23 до +25 градусов.
Видео: t.me/mtv36/39367
0
0
0
0
0
Комментарии