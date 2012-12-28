Липецкая вечЁрка: эвакуация в Грязях, отказ застройщику и День города

Сегодня, 22 июля, липчане обсуждают эвакуацию пассажиров поезда «Москва — Адлер», в мэрии сообщили, что в районе Карьера не будут строить многоэтажку, и итоги празднования Дня города.