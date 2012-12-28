Атмосферный фронт ненадолго собьет жару в Липецкой области

23 июля через территорию региона пройдет атмосферный фронт – он принесет повсеместные кратковременные дожди и грозы. 24 и 25 июля на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градуса тепла, что в пределах нормы.По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 23 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 6 градусов тепла.