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Общество
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сегодня, 16:21
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«Аж САПы лопаются»: В Липецке в честь Дня города проходит «усатый заплыв»
В заплыве на САПах участвую более 300 человек
В прошлом году прошел первый «усатый заплыв». Но подвела погода и участников было всего сотня. В этом году организаторы приготовили 300 накладных усов, по числу заявившихся участников.
Водная трасса заплыва пролегает в акватории центрального городского пляжа. Участники проплывают 321 метров, по числу лет нашему городу.
Погода благоволили тому, чтобы случился ажиотаж. И народу принимают участие в соревнованиях больше количества усов и зарегистрировавшихся. Не зарегистрировавшиеся принимают участие в заплыве ради всеобщего веселья.
На пляже очень весело и шумно, участники заплыва так разгорячены, что некоторые накачивая САПы не рассчитывают сил. Один из САПов лопнул как воздушный шарик...
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