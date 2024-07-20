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сегодня, 16:21
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«Аж САПы лопаются»: В Липецке в честь Дня города проходит «усатый заплыв»

В заплыве на САПах участвую более 300 человек

300 накладных усов приготовили участники второго «усатого заплыва». Так называется заплыв на САПах, с накладными усами. Усы – подражание Петру Первому, основателю Липецка.

В прошлом году прошел первый «усатый заплыв». Но подвела погода и участников было всего сотня. В этом году организаторы приготовили 300 накладных усов, по числу заявившихся участников.

Водная трасса заплыва пролегает в акватории центрального городского пляжа. Участники проплывают 321 метров, по числу лет нашему городу.

Погода благоволили тому, чтобы случился ажиотаж. И народу принимают участие в соревнованиях больше количества усов и зарегистрировавшихся. Не зарегистрировавшиеся принимают участие в заплыве ради всеобщего веселья.

На пляже очень весело и шумно, участники заплыва так разгорячены, что некоторые накачивая САПы не рассчитывают сил. Один из САПов лопнул как воздушный шарик...

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день города
усатый заплыв
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
10 минут назад
Сапы бесплатно давали?
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Краевед
23 минуты назад
Вот хорошо, что в подражание Петру Первому, представительницам прекрасного пола, участвующем в заплыве, ещё ничего не приклеили...
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