«Аж САПы лопаются»: В Липецке в честь Дня города проходит «усатый заплыв»

В заплыве на САПах участвую более 300 человек

300 накладных усов приготовили участники второго «усатого заплыва». Так называется заплыв на САПах, с накладными усами. Усы – подражание Петру Первому, основателю Липецка.В прошлом году прошел первый «усатый заплыв». Но подвела погода и участников было всего сотня. В этом году организаторы приготовили 300 накладных усов, по числу заявившихся участников.Водная трасса заплыва пролегает в акватории центрального городского пляжа. Участники проплывают 321 метров, по числу лет нашему городу.Погода благоволили тому, чтобы случился ажиотаж. И народу принимают участие в соревнованиях больше количества усов и зарегистрировавшихся. Не зарегистрировавшиеся принимают участие в заплыве ради всеобщего веселья.На пляже очень весело и шумно, участники заплыва так разгорячены, что некоторые накачивая САПы не рассчитывают сил. Один из САПов лопнул как воздушный шарик...