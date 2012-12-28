День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»

Центральной площадкой празднования Дня города Липецка стало городище. Фестиваль «Добрый Липецк» собрал тысячи зрителей, а название получил в честь 600 городских волонтеров из восьми школ, восьми сузов, шести вузов и Совета Лидеров Липецкой области, которые помогали организовать голосование за объекты благоустройства. А 14 отличившихся школьников получили из рук мэра Липецка Романа Ченцова паспорта.На протяжении шести часов гостей празнгиика развлекали площадки с мастер-класами, играми и, естественно, липецкие артисты. Некоторых вчера видели на Соборной площади. Самым зажигательным стало выступление группы «PAPA`Li», которая традиционно исполнила песню о Липецке, а также собственные песни и каверы.Их выступление стало разогревом перед выходом приглашенного гостя Виктора Вавилова, более известного по проекту «By Индия». О его приезде стало известно за несколько часов до начала мероприятия, так как предполагаемые рэперы Алекс Атаман и Финик перестали выходит на связь. Однако молодёжь, которая составляла большинство гостей праздника, это не огорчило. Атмосферу праздника можно увидеть в наших фотографиях.