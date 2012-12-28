В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Общество
75
сегодня, 00:15
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
На протяжении шести часов гостей празнгиика развлекали площадки с мастер-класами, играми и, естественно, липецкие артисты. Некоторых вчера видели на Соборной площади. Самым зажигательным стало выступление группы «PAPA`Li», которая традиционно исполнила песню о Липецке, а также собственные песни и каверы.
Их выступление стало разогревом перед выходом приглашенного гостя Виктора Вавилова, более известного по проекту «By Индия». О его приезде стало известно за несколько часов до начала мероприятия, так как предполагаемые рэперы Алекс Атаман и Финик перестали выходит на связь. Однако молодёжь, которая составляла большинство гостей праздника, это не огорчило. Атмосферу праздника можно увидеть в наших фотографиях.
1
0
0
0
0
Комментарии