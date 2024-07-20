Пелагея отожгла на Дне города в Липецке

Чем спасла в общем-то унылый праздник

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В 18:00 на площади Соборной уже было две сотни зрителей. Они нашли приют в тени здания правительства области, которая к этому времени уже накрыла памятник Ленину. Вот его-то подножье зеваки облепили так плотно, как это не делали и правоверные коммунисты в годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и в дни рождения своего вождя. А вот полицейским и росгвардейцам выбирать не приходилось — кого поставили на солнце, тот там и парился. На пунктах пропуска досматривали сумки и рюкзаки — постепенно там росли горки конфиската: перцовые и газовые баллончики, пивные полторашки, напитки в жестянках.На сцене уже зажигал Dj Smelev, миксуя популярный плей-лист 90-2010-х. Публика прохладно встречала любимую отечественную и западную попсу — подплясывать на 30-градусной жаре не хотелось никому, ну разве что пятилетним малышам.В 18:20 собравшимся показали видеоролик, посвященный 321-летию Дня города.— Липчане, вы готовы? День города сегодня: здесь и сейчас! Итак, три, два, один! Поехали! — скомандовали ведущие Юлия Бунина, Святослав Митин и Кирилл Калинин.Первым был блок известной липецкой вокалистки Олеси Даниловой. Автор собственных песен разогрела публику хитом «Я не модный» Носкова, а потом исполнила песни собственного сочинения: «Летняя погода» и «Лето».Вообще в этот раз организаторы сделали ставку на доморощенные таланты — местных исполнителей Евгения Сорокина, Сержа Амиряна, Сергея Данковцева, Ирину Мифхатову. Они пели как собственные песни, так и известные широкой аудитории: «Между нами любовь» группы «Серебро», «Все нормально» Преснякова, «Посмотри в глаза» Ветлицкой, «Симону» Кузьмина.«Симона — девушка моей мечты! Симона — королева красоты!» — эхом отбивался помноженный в тысячу крат звукоусилительной аппаратурой голос очередного певца в стенах Христорождественского собора, областной администрации и Пенсионного фонда.Шлягеры липчане встречали с некоторым оживлением, а авторскую песню — сочувственным молчанием. Вообще реакция публики была на удивление вялая — в прежние годы липчане были веселее.— Друзья, вы просто огненные, — пыталась хоть как-то раскачать аудитории ведущая.И только «Я русский» от Шамана вызвал неподдельный взрыв эмоций.— Я русский! Я иду до конца! — ревела толпа.Вокальный блок перебивался танцевально-хореографическим: молодежными ансамблями «ДМТ», «Dance Rush», «New Jump», «Эллайт», шоу-балетом «Фристайл» и «Demos». Девушки и юноши выкладывались на все сто. Молодцы!Обычно молодых выпускают под конец любой сборной солянки, но сегодня все было наоборот, ведь хедлайнером вечеринки была народница, мега-звезда российской эстрады Пелагея. А потому за полтора часа до ее выхода на сцену народ стали готовить к поп-фольклору. Ну и, конечно, первой грянула «Матушка земля, белая березонька» в исполнении шоу-группы «Васильки». Заводные девушки в народном стиле перепели несколько хитов, в их числе «Малиновую ладу» и «Кислотного диджея». Ну и куда без гвоздя регионального фольклора, ансамбля народной песни «Зень»!В 20:45 на сцену поднялись губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Роман Ченцов и поздравили липчан с Днём города.А после них на сцену вспорхнула Пелагея.Кстати, это не ее сценический псевдоним. Она и по паспорту Пелагея. Так в честь прабабки хотели назвать родившуюся в 1986 году в Новосибирске малышку родители. Не разрешили в ЗАГСе! Компромиссом стало имя Полина. Но в 14 лет, при получении паспорта, девочка настояла на имени Пелагея. И с ней уже не спорили — подросток к этому времени уже была звездой.Ее творческий путь можно сравнить с запуском ракеты. В четыре года девочка впервые вышла на сцену. В восемь лет Пелагея поступила без экзаменов в специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории – это был первый случай за 25-летнюю историю учреждения. Когда девочке было девять лет, лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин отправил в Москву на «Утреннюю звезду» видеокассету Пелагеи. Шоумен Юрий Николаев предложил ей участвовать в своем конкурсе, в котором она, конечно, заняла первое место, удостоилась звания «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и получила 1 000 долларов премии.В десять лет вундеркинд подписала контракт с фирмой «Feelee Records» и переехала в Москву. Училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве. Участвовала как в официальных мероприятиях, так и в альтернативных проектах с Гариком Сукачевым, Вячеславом Бутусовым, Александром Скляром, Инной Желанной. В 11 лет Пелагея выступила на праздновании 850-летия Москвы, тогда же стала самым юным членом команды КВН Новосибирского государственного университета. Галина Вишневская назвала ее тогда «будущим мировой оперной сцены». Но оперной дивой она не стала.В 14 лет Пелагея экстерном окончила школу и поступила в РАТИ на эстрадное отделение. Окончила его с красным дипломом в 2005 году и с тех пор «звездит» на российской сцене. Ведущей разных шоу, актрисе и даже голосу мультипликационных героев в 2020 году Пелагее присвоено звание «Заслуженная артистка РФ».Как не старался GOROD48, но так и не узнал, во сколько муниципальному бюджету обошёлся День города. Говорят, порядка 10 млн рублей, главным образом за счёт средств спонсоров. Но зато мы выяснили, что на Пелагею бизнес насобирал 3,6 миллиона. Однако ее райдер был, по словам одного из вице-мэров Липецка, самый минимальный. Поселилась звезда фолк-рока в номере «Лагуны».По контракту на сцене Пелагея должна была отработать 45 минут.Певица перед выходом на публику несколько раз перекрестилась. И первой исполнила знаменитого «Коня».– Липецк, здравствуй ещё раз! Как я рада, что я здесь. Очень к вам торопилась, чтобы объединить в песне наши души и сердца. Давайте отпразднуем День города как следует! – после бурной овации обратилась к липчанам певица.Пелагея зажгла так зажгла! Голос ее вибрировал в сердцах каждого, кто к этому времени собрался на площади. Концерт удался на славу! Это была не то, что вишенка на торте, а торт на вишне, если можно использовать такую аналогию.— Готовы петь все вместе? — и затянула «Ой, да не вечер, да не вечер».А потом в припеве сорвалась в демонстрацию вокальных способностях своего голосища в стиле певица дивы Плавалагуны из «Пятого элемента». Конечно публика подхватила песню «Казак», ведь чего проще было повторять ее припев «Тык-дык-дык-дык».Исполнила она и свою любимую песню «Атаман» со знаменитым «Любо, братцы, любо, любо братцы жить».Попрощалась с липчанами Пелагея бессмертным хитом — «Валенками».