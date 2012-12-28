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Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва

В Грязях пассажиров поезда «Москва – Адлер» эвакуировали из вагонов из-за анонимного сообщения о минировании

21 июля в десятом часу вечера пассажирам поезда «Москва – Адлер» на станции в Грязях проводники объявили срочно покинуть вагоны и выйти на улицу из-за анонимного сообщения о минировании состава.

Как сообщается в воронежском паблике «Мой и твой Воронеж», в Грязях стоянка должна была быть с 21:00 до 21:05. В 21:20 подошел проводник и сообщил, что поезд заминирован.

Пассажиров вывели на улицу, вагоны проверили кинологи, взрывчатку не обнаружили, поезд отправился в путь в 22.30.


Фото: vk.com/mtv36

Видео: t.me/mtv36/39367
эвакуация поезда
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