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Происшествия
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сегодня, 06:49
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Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва
В Грязях пассажиров поезда «Москва – Адлер» эвакуировали из вагонов из-за анонимного сообщения о минировании
Как сообщается в воронежском паблике «Мой и твой Воронеж», в Грязях стоянка должна была быть с 21:00 до 21:05. В 21:20 подошел проводник и сообщил, что поезд заминирован.
Пассажиров вывели на улицу, вагоны проверили кинологи, взрывчатку не обнаружили, поезд отправился в путь в 22.30.
Фото: vk.com/mtv36
Видео: t.me/mtv36/39367
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