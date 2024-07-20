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217
31 минуту назад
3

В Быхановом саду празднуют День города

Парк сегодня превратился в большую театральную площадку

Одной из главных мероприятий Дня города сегодня проходят в Быхановом саду. В этом парке сегодня проходит фестиваль уличных театров «Петровские воды».

Быханов сад начал готовиться к празднику еще с утра. Около 10 часов на одной из аллей появились торговые ряды, где расположились мастера со своими сувенирами, продавцы сладких, вязаных, деревянных игрушек, среди которых есть символика города и праздника. В полдень начали демонстрировать свое творческое мастерство чтецы, а на малой сцене Быханова сада липчан поздравляли с праздниками коллектив «Алые Паруса Next», которые зажгли толпу всем знакомыми каверами отечественных рок-исполнителей.

Затем состоялось театрализованное шествие творческих и цирковых коллективов, одновременно с выступлением. Возглавляли шествие руководство города – Роман Ченцов, вице-мэр Анна Шамаева и отец-основатель Липецка Петр Первый, то есть наряженный в государя-императора артист.

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день города
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Депутат
19 минут назад
В Нижнем парке надо проводить Петровские воды, именно там они и есть, а не в Быхановом саду. Или после Уваркинского квеста с воркаутом туда людей стыдно привести?
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А мы
4 минуты назад
В Ссёлках заросли в бурьяне,бухаем под поликлиникой,нас никто не видит.
Ответить
fed
4 минуты назад
В Нижнем парке другие площадки работают.
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