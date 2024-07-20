В Быхановом саду празднуют День города

Парк сегодня превратился в большую театральную площадку

Одной из главных мероприятий Дня города сегодня проходят в Быхановом саду. В этом парке сегодня проходит фестиваль уличных театров «Петровские воды».Быханов сад начал готовиться к празднику еще с утра. Около 10 часов на одной из аллей появились торговые ряды, где расположились мастера со своими сувенирами, продавцы сладких, вязаных, деревянных игрушек, среди которых есть символика города и праздника. В полдень начали демонстрировать свое творческое мастерство чтецы, а на малой сцене Быханова сада липчан поздравляли с праздниками коллектив «Алые Паруса Next», которые зажгли толпу всем знакомыми каверами отечественных рок-исполнителей.Затем состоялось театрализованное шествие творческих и цирковых коллективов, одновременно с выступлением. Возглавляли шествие руководство города – Роман Ченцов, вице-мэр Анна Шамаева и отец-основатель Липецка Петр Первый, то есть наряженный в государя-императора артист.