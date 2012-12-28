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Общество
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46 минут назад
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В районе Карьера не будут строить многоэтажку
Жители отстояли свои улицы.
«Комиссия отказала застройщику в переводе земли под среднеэтажную застройку», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
GOROD48 писал о том, компания «СЗ «СУ-11 Липецкстрой» обратилась за разрешением на строительство восьмиэтажного дома на улице Тельмана. После этого прошли общественные обсуждения, на которых липчане высказались против стройки.
Однако жителей улицы Тельмана отказ в строительстве многоэтажки успокоил не окончательно.
— У нас так и остался вопрос, кто и в чьих интересах внес в Правила землепользования и застройки пункт об условно-разрешенном виде застройки Ж3 (дома до 8 этажей) на нашей улице. Этот пункт продолжает держать нас в тонусе, — рассказала GOROD48 местная жительница Лилия Томских.
Напомним, жители улиц Тельмана и Вавилова уже несколько лет отстаивают свое право жить в районе, где высота домов не превышает четырех этажей. Они бились за это, когда обсуждался Генеральный план Липецка и вроде победили, однако в Правилах землепользования и застройки появилась лазейка. Их участки отнесены к категории Ж1 (дома до четырех этажей), но с условно-разрешенным видом застройки Ж3 (дома до 8 этажей). И этот условно-разрешенный вид, который непонятно как появился в документе, очень нервирует местных жителей.
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