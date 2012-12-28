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Общество
468
46 минут назад
3

В районе Карьера не будут строить многоэтажку

Жители отстояли свои улицы.

Во время проведения общественных обсуждений по поводу строительства восьмиэтажного дома на улице Тельмана поступили возражения от более чем 150 жителей.

«Комиссия отказала застройщику в переводе земли под среднеэтажную застройку», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.

GOROD48 писал о том, компания «СЗ «СУ-11 Липецкстрой» обратилась за разрешением на строительство восьмиэтажного дома на улице Тельмана. После этого прошли общественные обсуждения, на которых липчане высказались против стройки.

Однако жителей улицы Тельмана отказ в строительстве многоэтажки успокоил не окончательно.

— У нас так и остался вопрос, кто и в чьих интересах внес в Правила землепользования и застройки пункт об условно-разрешенном виде застройки Ж3 (дома до 8 этажей) на нашей улице. Этот пункт продолжает держать нас в тонусе, — рассказала GOROD48 местная жительница Лилия Томских.

Напомним, жители улиц Тельмана и Вавилова уже несколько лет отстаивают свое право жить в районе, где высота домов не превышает четырех этажей. Они бились за это, когда обсуждался Генеральный план Липецка и вроде победили, однако в Правилах землепользования и застройки появилась лазейка. Их участки отнесены к категории Ж1 (дома до четырех этажей), но с условно-разрешенным видом застройки Ж3 (дома до 8 этажей). И этот условно-разрешенный вид, который непонятно как появился в документе, очень нервирует местных жителей.
строительство
Карьер
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Местный
24 минуты назад
Кто наливать будет за победу,к какому дому подойти?
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7
28 минут назад
Молодцы, карьерцы! Не расслабляйтесь, это не на долго, место хорошее, центр
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Пеньсия
29 минут назад
Все равно застройщики сделают по своему.
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