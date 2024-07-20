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сегодня, 11:42
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«Мы увидели открытую душу Липецка»

Официальные торжества, посвященные Дню города металлургов начались в Липецком городском Совете депутатов.

Спикер городского парламента Евгения Фрай, как радушная хозяйка, встречала гостей в фойе.

А на втором этаже всех ждал фуршет. Здесь собрались те, кто долгое время находился в руководстве города, а также гости из других городов страны и сербского города-побратима Крушеваца.

- Мы молодой, но бурно развивающийся город. У нашего города есть душа, а душа - это наши люди, ради которых мы работаем. Перед нами стоит задача, чтобы молодежь, наши люди, оставались работать и жить в Липецке. У нас все получится! - поздравил присутствующих с праздником мэр Роман Ченцов.

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- Очень люблю выступать после Романа Ивановича, - дипломатично начала председатель горсовета Евгения Фрай. - Он все важное скажет, мне остается немного добавить. Мы очень продуктивно работаем в настоящем, мы открыты, мы нацелены на будущее. Молодежная политика, которая развивается в нашем городе, лучшая в стране.

Евгения Фрай посчитала нужным сделать небольшое дополнение, сказав, что уже начинает вместе с Романом Ченцовым думать о подготовке к юбилею - 325-летию Липецка. Из чего можно сделать вывод, что в ближайшие четыре года никаких потрясений липчанам ждать не нужно.

Праздничное мероприятие продолжилось вручением наград. Знак «Почетный гражданин Липецка». Их вручили экс-управделами горсовета Виктору Иванову, председателю первичной организации ветеранов НЛМК Борису Косолапову и гендиректору ОАО Трест «Липецкстрой» Валерию Сешенову.

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Также достойным горожанам вручили знаки «За заслуги перед Липецком» и «Липецк-город мастеров». 

Гости и хозяева, по традиции, обменялись памятными сувенирами. В Липецк приехали гости из Донецка, Луганска, Рязани, Белгорода, Брянска, Краснодара и Москвы.

- Мы увидели открытую душу Липецка, - заявила представительница рязанской делегации.

- Божьей помощи Роману Ивановичу, чтобы он все задачи, поставленные перед собой, выполнил на благо липчан, - пожелал председатель Брянского Совета депутатов.

Исполняющий главы Лебедянского района, которым еще недавно руководил Роман Ченцов - Алексей Телков поздравил «своего дорого друга» с избранием мэром, добавив, что долго думал что подарить человеку, который везде является душой компании, и решил вручить ему книгу «Казан».

Экс-мэр Михаил Гулевский представив экс-губернатора Олега Королева поздравил присутствующих с Днем города металлургов.

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Закончился прием шампанским. После этого Роман Ченцов и Евгения Фрай возложили цветы к памятнику градоначальнику Клюеву.
день города
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Комментарии (5)

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Как гость
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Васёк
7 минут назад
А ,что же скорую не вызвали. Там один сердечник был, у него после выпитого стакана сердечные приступы случаются.
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Тоже увидел
9 минут назад
Открытую душу Липецка. Гнилая душа. Рыба гниёт с головы.
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Пир
11 минут назад
Во время чумы
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Гость
47 минут назад
Спасибо за день города!нет ни холодной ни горячей воды.на вопрос когда будет?до окончания работ.когда работы окончатся не понятно.ни умыться ни есть приготовить.НИЧЕГО.сколько можно издеваться над людьми?адрес-ул.Доватора.подвоз воды организовали на Папина.жаль что не на Сокол.просто слов нет от возмущения работой коммунальных служб!
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Евлампий
сегодня, 11:56
Ды эт дааа!
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