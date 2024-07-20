На Городище собрались любители джаза

Сегодня концертная площадка общественного пространства «Городище» отдана джазменам

Еще одной локацией, на которой происходит празднование Дня города – липецкие Городище. Там выступают джазовые коллективы.Но кроме музыки липчане могут посмотреть картины, что-то поесть на фудкорте и полюбоваться выставкой мотоциклов липецких и елецких байкеров.