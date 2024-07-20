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Общество
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сегодня, 19:09
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На Городище собрались любители джаза
Сегодня концертная площадка общественного пространства «Городище» отдана джазменам
Но кроме музыки липчане могут посмотреть картины, что-то поесть на фудкорте и полюбоваться выставкой мотоциклов липецких и елецких байкеров.
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