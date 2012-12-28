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Общество
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31 минуту назад
Липецкая вечЁрка: почтальоны не будут лечить врачей, как назвать остановки и сбежавшие страусы
Сегодня, 4 июля, GOROD48 узнал, будет ли реализована в области программа по медицинским услугам на почте, мэрия предложила липчанам проголосовать за новые названия остановок, и в Крутых Хуторах от хозяина сбежали страусы.
Собственно говоря, все придумано для того, чтобы увеличить нагрузку почтальонов и поднять им зарплаты.
К счастью, в Липецкой области достаточно фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работают дипломированные медицинские работники. Поэтому регион в этом проекте участвовать не будет. И правильно, нечего экспериментировать на людях! Большинство комментаторов GOROD48 такого же мнения.
«До чего дошла «Почта России»?! Еще приемлемо открыть библиотеки и МФЦ, но ФАП — это уже слишком». — уверен Позитив.
«Еще шиномонтаж можно», — предложил Житель.
«Еще почту можно с парикмахерской для собак совместить. Приходишь такой посылку отправить, отстоишь очередь и такой — песика моего подстригите на сдачу», — еще одно предложение от ттт.
«В сельской местности сократили соцработников, а их и в городах не хватает у соседа за полгода четыре разные были! Вот и совмещайте, а медицину не надо!» — идея Гостя.
«Вот и хорошо. Даёшь связь с врачами по интернету, как давно обещано! Заплатил за душевный диалог со специалистом, который тебя знает, обновил рекомендации и не создавай ажиотаж с очередью, не напрягай родных с отвези-привези», — похоже, посмеялась Бабка Первая.
«А роды тоже примут?» — уточнила Мурка.
«Если эта структура не нужна, может её просто убрать?» — предложил кардинальное решение проблемы 911.
«А может убрать кучу никому не нужных чиновников всякого ранга? И платить нормальную зарплату работающим людям?» — предложил???
«Как же так, ведь у нас социально-ориентированное государство. Здоровье граждан — первоочередная задача власти. Точно Вам говорю, по телевизору каждый день об этом говорят», — не понял Александр.
И еще новости только уже от настоящих медиков. Сегодня из Липецкого областного перинатального центра торжественно выписали малыша, который родился 29 февраля с весом менее полукилограмма. Сейчас он весит 2 600 граммов. Его выхаживали четыре месяца. Даже свозили в Москву на операцию.
«Расти, малыш, расти! Будешь здоровым и большим!» — порадовалась Человечность.
Городской департамент транспорта предложил липчанам проголосовать за переименование 12-ти остановок. Если одни переименования логичны, например, остановку «Стаханова — 2» переделать в «26 микрорайон» (хотя и тут можно было проявить фантазию), то другие вызывают недоумение. Зачем менять «Спецфундаментстрой» на «ИПСК»? Не все ведь знают, что аббревиатура расшифровывается как Инновационная проектно-строительная компания. Кстати, по данным GOROD48, представители этой ИПСК и стали инициаторами переименования, понятное дело, в пиар-целях.
«Сделать за счет инициатора, заодно за его же счет и новые остановки поставить. Больше он ничего инициировать не захочет», — предложил переименование.
«Предложить руководителю строительной частной компании привести все остановки в нормальное состояние — тогда пусть хоть своей фамилией называет. А то на остановке Плеханова до сих пор стекол нет», — добавил Гость.
«Очень хочется дизайнера и утвердившего установку остановок-стекляшек заставить подождать транспорт в них в жару или в ливень. Славную картину наблюдала вчера в солнцепек на остановка Театральная — все пассажиры сгрудились на маленьком пятачке тени за остановкой», — возмутилась Анна.
«Господи, какая разница как называется остановка, главное, чтобы автобусы ходили, а то ждёшь по 40 минут! Вроде другое название придумают, и вовремя будет транспорт ходить, стоять долго не придется!» — пожаловалась Наталья.
«Один человек предложил — и как дептранс встрепенулся, какую активность проявил. А как сотни пассажиров жалуются на работу общественного транспорта — так только одна отговорка «мы мониторим». Вот они, возможности департамента». — возмутился Да уж.
«Главное, «Хлебозавод № 3» в «Х/З № 3» не переименовывайте». — попросил комменатор.
«На Опытной все остановки назвать нужно «Ждулики» или «Опоздулики»», — предложила Нина.
В селе Крутые Хутора вдруг увидели разгуливающего по полю страуса. Чуть позже выяснилось, две птицы сбежали со двора жителя села, страусов он завел для красоты.
А липецкие спасатели вызволили щенка, который застрял между плитами в гаражном кооперативе «Автолюбитель-3». Малыша взял домой один из спасателей.
«Ребята с душой, спасатели молодцы!» — порадовался Олег48.
Жара в Липецке продолжится. Завтра днем столбики термометров могут подняться до +33 градусов. Берегите себя. На этой неделе два липчанина получили солнечные удары. Из-за жары люди стали чаще обращаться в больницы.
Возможно зной охладят дожди. Ночью они пройдут местами, а днём повсеместно.
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