Липецкая вечЁрка: почтальоны не будут лечить врачей, как назвать остановки и сбежавшие страусы

Сегодня, 4 июля, GOROD48 узнал, будет ли реализована в области программа по медицинским услугам на почте, мэрия предложила липчанам проголосовать за новые названия остановок, и в Крутых Хуторах от хозяина сбежали страусы.