Липчан предупреждают о дожде с грозами

Ночью местами, а днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах прогнозируют град.

Главное управление МЧС России по Липецкой области предупреждает о предстоящей непогоде. По прогнозам, сегодня с 18:00 и до 18:00 5 июля ночью местами, днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами.Днём в отдельных районах прогнозируют град. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.Днём ожидается сильная жара — до +30°+35°.6 июля жителей Липецкой области также ждут кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. А вот жара немного спадёт: днём будет +24°+29°.Спасатели рекомендуют избегать нахождения под линиями электропередач, деревьями, широкоформатными и ветхими конструкциями и не заходить в воду при грозах и дожде.