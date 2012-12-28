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Погода в Липецке
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сегодня, 13:12
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Липчан предупреждают о дожде с грозами
Ночью местами, а днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах прогнозируют град.
Днём в отдельных районах прогнозируют град. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Днём ожидается сильная жара — до +30°+35°.
6 июля жителей Липецкой области также ждут кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. А вот жара немного спадёт: днём будет +24°+29°.
Спасатели рекомендуют избегать нахождения под линиями электропередач, деревьями, широкоформатными и ветхими конструкциями и не заходить в воду при грозах и дожде.
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