Бездомного щенка освободили из бетонного плена липецкие спасатели

Малыш застрял между плитами.



Вечером 2 июля в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступила просьба спасти щенка, застрявшего на территории гаражного кооператива «Автолюбитель-3» в Левобережье.Дежурная смена спасателей обнаружила визжащего малыша между бетонными плитами. Их спасатели раздвинули с помощью гидравлического инструмента.«Через час после тревожного звонка неудачно спрятавшийся страдалец был извлечён из едва не ставшего смертельным «убежища» и отдыхал в машине своих спасителей. Дальнейшая его судьба тоже, похоже, определилась. Забрать его решил один из сотрудников смены», — сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС Липецка.