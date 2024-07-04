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31 минуту назад
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Бездомного щенка освободили из бетонного плена липецкие спасатели
Малыш застрял между плитами.
Дежурная смена спасателей обнаружила визжащего малыша между бетонными плитами. Их спасатели раздвинули с помощью гидравлического инструмента.
«Через час после тревожного звонка неудачно спрятавшийся страдалец был извлечён из едва не ставшего смертельным «убежища» и отдыхал в машине своих спасителей. Дальнейшая его судьба тоже, похоже, определилась. Забрать его решил один из сотрудников смены», — сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС Липецка.
Фото: Управление ГО и ЧС
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