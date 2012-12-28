В Липецкой области до +35, дожди, грозы, возможен град

Жара начнет спадать только к концу недели.

5 и 6 июля территория Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов — ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, порывы ветра усилятся до 20 м/сек. 5 июля еще сохранится сильная жара до +35 градусов. 7 июля осадки прекратятся, температура воздуха понизится на 5-6 градусов. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 июля - 25-26 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 6 и 7 июля – 20-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градусов, днем — сильная жара от +30 до +35 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем сильная жара – от +31 до +33 градусов.День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.