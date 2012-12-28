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33 минуты назад
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Мальчик-с-пальчик: в Липецке торжественно выписали малыша, который родился с весом 480 граммов

Сейчас он весит уже 2600 граммов.

Сегодня из Липецкого областного перинатального центра торжественно выписали малыша, который родился с весом менее полукилограмма.

Ребёнок появился на свет 29 февраля с весом 480 граммов и ростом 26 сантиметров. За жизнь маленького пациента боролись более двух месяцев. А потом малыш продолжил курс реабилитации вместе с мамой. 4 июля их наконец-то выписали! Сейчас ребёнок весит 2600 граммов.

Как рассказал GOROD48 заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Владимир Титаренко, этот мальчик — третий ребёнок в семье. Беременность была сложной и с самого начала возникала угроза жизни плода. Малыша всеми силами пытались дорастить. В результате он появился на свет на 21-й неделе беременности.

Ребёнок очень долго был в реанимации. Его усиленно кормили и в результате появились осложнения — паховые грыжи. Было принято решение отвезти малыша в Москву: там его прооперировала заведующая хирургическим отделением новорожденных и детей грудного возраста НМИЦ здоровья детей Минздрава России Александра Гурская. В Москве ребёнок также прошёл первый трёхнедельный этап реабилитации, после чего малыш с мамой вернулись в Липецк. Столичные врачи никаких проблем со здоровьем, кроме прооперированных грыж, у ребёнка не нашли. С 28 июня по 4 июля ребёнка понаблюдали в Липецком областном перинатальном центре и подготовили к выписке. Также там малыш прошёл третий этап иммунизации от РС-инфекции. 

Напомним, ранее об этом уникальном случае рассказала вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

«У мамы с ранних сроков беременности отмечалось внутриутробное нарушение роста плода. Специалисты центра делали все необходимое для максимального сохранения беременности. Неоднократно проводили телемедицинские консультации с федеральными центрами. Малыш родился на свет весом всего 480 граммов. Его приняли врач-акушер-гинеколог отделения патологии беременности Елена Кулакова и главный врач Липецкого областного перинатального центра Михаил Щегольков. Более двух месяцев за жизнь маленького пациента боролись заведующий отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных Иван Алтухов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Владимир Титаренко и другие специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сейчас здоровью малыша ничто не угрожает», — рассказала на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова.

Добавим, что такие крохи в Липецком областном перинатальном центре рождаются примерно один раз в год. В 2023 году на свет также появился ребёнок с весом около полукилограмма. Но тогда об этой истории не стали широко рассказывать: история семьи оказалась трагической — через два месяца после рождения малыша не стало его матери. Ребёнок сейчас растёт с отцом. 

Фото - olga_beloglazova48
дети
медицина
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Баба баня
7 минут назад
Дай бог, чтобы был здоровым... Вес то не его..
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Позитив
9 минут назад
Крепкий и здоровый будет мужчина, не сомневаюсь!!!Большая благодарность врачам, есть чем гордится нашему региону!!!
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Человечность
23 минуты назад
Расти, малыш, расти! Будешь здоровым и большим!
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