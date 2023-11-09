Реконструкция «Октября»: началась внутренняя отделка здания

Большой зал концертного комплекса оборудуют сценой-трансформером и мобильными местами для зрителей.

Подрядчик реконструкции здания кинотеатра «Октябрь» под многофункциональный концертный комплекс завершил наружные работы и приступает к внутренней отделке. Об этом руководитель компании-подрядчика «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков рассказал мэру Евгении Уваркиной.Ход реконструкции «Октября» Евгения Уваркина проверяет дважды в месяц. Сегодня вместе с архитектором проекта она выбирала цвет керамогранита для полов, композитных панелей для стен и краски. Материалы выбирали сочетаемые по цветовой гамме и прочные на износ.— Вместе с архитектором проекта, вместе с застройщиком дорабатываем детали. Это должен быть самый яркий культурный объект Липецка. Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Да, вы правы, по графику подрядчик должен сдать объект в мае. И он, конечно, это сделает. Но у нас в следующем году —70 лет Липецкой области. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала, — сказала мэр.В здании уже проведены коммуникации. Вот-вот начнется отделка помещений. При обходе здания, кстати, выяснилось, что старые мраморные ступени лестницы в «Октябре» сберечь не удастся.— Спасал этот мрамор, как мог, — сказал GOROD48 Андрей Бугаков. — Но ступени за более чем 30 лет эксплуатации частично разрушились. Мы заменим мрамор на керамогранит в той же расцветке, что и плитка на полах: линейка производителя дает такую возможность.А вот уникальные стеклянные витражи в торцевой стене второго этажа удалось сберечь. Для безопасности посетителей разноцветные лезвия будут закрыты сплошным стеклом с подсветкой. Светильники для здания, кстати, поставит резидент ОЭЗ «Липецк».В «Октябре» присутствовал и руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов. Худрук «Казаков» в своей неизменной шляпе пришел выяснить, будет ли в малом зале, предназначенном для репетиции его артистов, деревянная сцена, ведь на бетоне танцевать нельзя. Андрей Бугаков уверял Милованова, что интересы казаков будут учтены. А мэр тем временем выясняла, сможет ли войти в простенок большого зала, между строительными конструкциями и воздуховодом, огромный экран. «Войдет», — сказали ей строители. Большой зал будет оборудован трансформирующейся сценой и мобильными местами для зрителей: здесь можно будет осуществить любой творческий замысел.Чтобы сделать конструктив здания эпохи коллапсирующего развитого социализма надежным (в конце 80-х «Октябрь» достраивали по остаточному принципу, порой вовсе из некондиционных материалов), строители укрепили несущие конструкции металлом, потратив на это около тысячи тонн стали — на 600 тонн больше, чем предполагалось на стадии проектирования. Бетонной монолитной армированной плитой укреплена площадь перед зданием, на которой уложена тротуарная плитка восьмисантиметровой толщины. Как и обещал подрядчик, такой пирог запросто держит тяжелую строительную технику, а позже, во время эксплуатации, выдержит вес пожарного автомобиля.Благоустройство территории почти завершено. Бетонные блоки, из которых собрана подпорная стена площади перед «Октябрем», усилены металлом. Поверхность теперь кажется монолитной из-за слоя высокопрочной штукатурной смеси, нанесенной редко употребляемым методом торкретирования: под давлением сжатого воздуха, что позволило частицам цемента плотно заполнить все трещины, раковины и мельчайшие поры бетонного основания. Это значительно повысило прочность, влагостойкость и морозостойкость цоколей и внешних стен зданий. Новые ступени собраны из того же искусственного камня «Колормикс», из которого сделана плитка вокруг «Октября».Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей.