Общество
сегодня, 14:16
Реконструкция «Октября»: началась внутренняя отделка здания
3 434
Большой зал концертного комплекса оборудуют сценой-трансформером и мобильными местами для зрителей.
Подрядчик реконструкции здания кинотеатра «Октябрь» под многофункциональный концертный комплекс завершил наружные работы и приступает к внутренней отделке. Об этом руководитель компании-подрядчика «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков рассказал мэру Евгении Уваркиной.
Ход реконструкции «Октября» Евгения Уваркина проверяет дважды в месяц. Сегодня вместе с архитектором проекта она выбирала цвет керамогранита для полов, композитных панелей для стен и краски. Материалы выбирали сочетаемые по цветовой гамме и прочные на износ.
— Вместе с архитектором проекта, вместе с застройщиком дорабатываем детали. Это должен быть самый яркий культурный объект Липецка. Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Да, вы правы, по графику подрядчик должен сдать объект в мае. И он, конечно, это сделает. Но у нас в следующем году —70 лет Липецкой области. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала, — сказала мэр.
В здании уже проведены коммуникации. Вот-вот начнется отделка помещений. При обходе здания, кстати, выяснилось, что старые мраморные ступени лестницы в «Октябре» сберечь не удастся.
— Спасал этот мрамор, как мог, — сказал GOROD48 Андрей Бугаков. — Но ступени за более чем 30 лет эксплуатации частично разрушились. Мы заменим мрамор на керамогранит в той же расцветке, что и плитка на полах: линейка производителя дает такую возможность.
А вот уникальные стеклянные витражи в торцевой стене второго этажа удалось сберечь. Для безопасности посетителей разноцветные лезвия будут закрыты сплошным стеклом с подсветкой. Светильники для здания, кстати, поставит резидент ОЭЗ «Липецк».
В «Октябре» присутствовал и руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов. Худрук «Казаков» в своей неизменной шляпе пришел выяснить, будет ли в малом зале, предназначенном для репетиции его артистов, деревянная сцена, ведь на бетоне танцевать нельзя. Андрей Бугаков уверял Милованова, что интересы казаков будут учтены. А мэр тем временем выясняла, сможет ли войти в простенок большого зала, между строительными конструкциями и воздуховодом, огромный экран. «Войдет», — сказали ей строители. Большой зал будет оборудован трансформирующейся сценой и мобильными местами для зрителей: здесь можно будет осуществить любой творческий замысел.
Чтобы сделать конструктив здания эпохи коллапсирующего развитого социализма надежным (в конце 80-х «Октябрь» достраивали по остаточному принципу, порой вовсе из некондиционных материалов), строители укрепили несущие конструкции металлом, потратив на это около тысячи тонн стали — на 600 тонн больше, чем предполагалось на стадии проектирования. Бетонной монолитной армированной плитой укреплена площадь перед зданием, на которой уложена тротуарная плитка восьмисантиметровой толщины. Как и обещал подрядчик, такой пирог запросто держит тяжелую строительную технику, а позже, во время эксплуатации, выдержит вес пожарного автомобиля.
Благоустройство территории почти завершено. Бетонные блоки, из которых собрана подпорная стена площади перед «Октябрем», усилены металлом. Поверхность теперь кажется монолитной из-за слоя высокопрочной штукатурной смеси, нанесенной редко употребляемым методом торкретирования: под давлением сжатого воздуха, что позволило частицам цемента плотно заполнить все трещины, раковины и мельчайшие поры бетонного основания. Это значительно повысило прочность, влагостойкость и морозостойкость цоколей и внешних стен зданий. Новые ступени собраны из того же искусственного камня «Колормикс», из которого сделана плитка вокруг «Октября».
Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей.
Ход реконструкции «Октября» Евгения Уваркина проверяет дважды в месяц. Сегодня вместе с архитектором проекта она выбирала цвет керамогранита для полов, композитных панелей для стен и краски. Материалы выбирали сочетаемые по цветовой гамме и прочные на износ.
— Вместе с архитектором проекта, вместе с застройщиком дорабатываем детали. Это должен быть самый яркий культурный объект Липецка. Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Да, вы правы, по графику подрядчик должен сдать объект в мае. И он, конечно, это сделает. Но у нас в следующем году —70 лет Липецкой области. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала, — сказала мэр.
В здании уже проведены коммуникации. Вот-вот начнется отделка помещений. При обходе здания, кстати, выяснилось, что старые мраморные ступени лестницы в «Октябре» сберечь не удастся.
— Спасал этот мрамор, как мог, — сказал GOROD48 Андрей Бугаков. — Но ступени за более чем 30 лет эксплуатации частично разрушились. Мы заменим мрамор на керамогранит в той же расцветке, что и плитка на полах: линейка производителя дает такую возможность.
А вот уникальные стеклянные витражи в торцевой стене второго этажа удалось сберечь. Для безопасности посетителей разноцветные лезвия будут закрыты сплошным стеклом с подсветкой. Светильники для здания, кстати, поставит резидент ОЭЗ «Липецк».
В «Октябре» присутствовал и руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов. Худрук «Казаков» в своей неизменной шляпе пришел выяснить, будет ли в малом зале, предназначенном для репетиции его артистов, деревянная сцена, ведь на бетоне танцевать нельзя. Андрей Бугаков уверял Милованова, что интересы казаков будут учтены. А мэр тем временем выясняла, сможет ли войти в простенок большого зала, между строительными конструкциями и воздуховодом, огромный экран. «Войдет», — сказали ей строители. Большой зал будет оборудован трансформирующейся сценой и мобильными местами для зрителей: здесь можно будет осуществить любой творческий замысел.
Чтобы сделать конструктив здания эпохи коллапсирующего развитого социализма надежным (в конце 80-х «Октябрь» достраивали по остаточному принципу, порой вовсе из некондиционных материалов), строители укрепили несущие конструкции металлом, потратив на это около тысячи тонн стали — на 600 тонн больше, чем предполагалось на стадии проектирования. Бетонной монолитной армированной плитой укреплена площадь перед зданием, на которой уложена тротуарная плитка восьмисантиметровой толщины. Как и обещал подрядчик, такой пирог запросто держит тяжелую строительную технику, а позже, во время эксплуатации, выдержит вес пожарного автомобиля.
Благоустройство территории почти завершено. Бетонные блоки, из которых собрана подпорная стена площади перед «Октябрем», усилены металлом. Поверхность теперь кажется монолитной из-за слоя высокопрочной штукатурной смеси, нанесенной редко употребляемым методом торкретирования: под давлением сжатого воздуха, что позволило частицам цемента плотно заполнить все трещины, раковины и мельчайшие поры бетонного основания. Это значительно повысило прочность, влагостойкость и морозостойкость цоколей и внешних стен зданий. Новые ступени собраны из того же искусственного камня «Колормикс», из которого сделана плитка вокруг «Октября».
Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей.
3 434
Человек
Игорь
3б