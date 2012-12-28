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Общество
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14 минут назад
Липчане переживают из-за засохшей туи
Дерево на площади Победы пытаются спасти сотрудники «Зеленхоза», .
Однако в «Зеленхозе» опровергли это предположение, рассказав, что у туи сильно повреждена крона, при этом оно остается «живым».
«Пожелтение хвои связано со сложными погодными условиями в зимний период, когда оттепели сменялись сильными заморозками. Предпринятые меры „реабилитации“ дерева — дождевание, удобрение, к сожалению, не принесли результатов. В ближайшее время у туи обрежут засохшие ветви, и оно продолжит свой рост», — сообщили в «Зеленхозе», поблагодарив липчан за неравнодушное отношение к благоустройству города.
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