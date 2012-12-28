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380
45 минут назад
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Концессионер готов 1 июля начать демонтаж трамвайной ветки от депо до Центрального рынка

Слово — за департаментом транспорта.

Сегодня в департаменте транспорта решат, когда компания «СтройСервис» начнет демонтаж трамвайной ветки «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок». Есть большая вероятность того, что это случится уже 1 июля. По крайней мере, строители выражают большое желание как можно скорее начать реконструкцию ветки, так как впереди у них еще много работы.

— Работы по модернизации трамвайной сети разбиты на несколько этапов. Один этап мы завершили 20 июня, когда по новой ветке длиной 9,2 километра новые трамваи поехали от депо до остановки «Памятник Танкистам». К концу этого года пассажиры поедут еще по одному обновленному маршруту: от кольца 9-го микрорайона через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного. Нам осталось построить на этом участке подходы к мосту, — сказал GOROD48 директор компании «СтройСервис» Константин Кузнецов.

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Напомним, что по концессии в городе планируется реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии: от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе. Ее строительство начнется в начале следующего года.
трамвай
концессия
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Комментарии (2)

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Зина
29 минут назад
Концессионер,будь добер до сокола через центр пути построить,мы готовы!
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местный
33 минуты назад
Начинайте от центрального рынка
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