Политика
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сегодня, 12:39
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Новым главой Липецка избран 44-летний Роман Ченцов
В горсовете завершились выборы мэра. Им ожидаемо стал кандидат от «Единой России».
За его кандидатуру проголосовали 34 из присутствовавших на сессии 34-х депутатов.
Роман Ченцов принес присягу на Уставе города и принял нагрудный знак мэра.
Евгения Уваркина поздравила своего преемника с победой на выборах главы города, попрощалась с депутатами и руководителями структурных подразделений мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города.
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