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2510
сегодня, 12:39
34

Новым главой Липецка избран 44-летний Роман Ченцов

В горсовете завершились выборы мэра. Им ожидаемо стал кандидат от «Единой России».

В Липецком городском Совете оглашены итоги тайного голосования по выборам нового мэра. Большинством голосов им избран Роман Ченцов — бывший глава Лебедянского района.

За его кандидатуру проголосовали 34 из присутствовавших на сессии 34-х депутатов.

Роман Ченцов принес присягу на Уставе города и принял нагрудный знак мэра.



Евгения Уваркина поздравила своего преемника с победой на выборах главы города, попрощалась с депутатами и руководителями структурных подразделений мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города.
администрация Липецка
Роман Ченцов
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Комментарии (34)

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Как гость
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Сначала новые
Электорат
5 минут назад
спасибо нашим сладеньким депутатам за выбор мэра!
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Пользователь
6 минут назад
Как неожиданно!
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ё
6 минут назад
Почему-то я не удивлён.
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Саша - Аппаратчик
10 минут назад
Так работает демократия..
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Житель
18 минут назад
По ходу не изменится ничего ,хуже бы не было
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Наивные
20 минут назад
Очень хотелось бы надеяться, что скоро начнут менять летнюю плитку на зимнюю, чтобы ногам зимой не было жарко.
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555
30 минут назад
Показуха задолбала
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Эхо
44 минуты назад
Хорошо что из Лебедянского района ушёл... так как обращения жителей игнорировал... одни отписки.
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Вячеслав Артур
51 минуту назад
А почему не я? Ну ладно буду завхозом
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МАЛИНА ШИП
53 минуты назад
Роману Ченцову искренне желаю удачи! Очень надеюсь, что, после предыдущего мэра, город ещё можно спасти.
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Гость
6 минут назад
Надейся и жди, пять лет впереди , а потом опять сильнее надейся..
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