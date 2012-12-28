Новым главой Липецка избран 44-летний Роман Ченцов

В горсовете завершились выборы мэра. Им ожидаемо стал кандидат от «Единой России».

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецком городском Совете оглашены итоги тайного голосования по выборам нового мэра. Большинством голосов им избран Роман Ченцов — бывший глава Лебедянского района.За его кандидатуру проголосовали 34 из присутствовавших на сессии 34-х депутатов.Роман Ченцов принес присягу на Уставе города и принял нагрудный знак мэра.Евгения Уваркина поздравила своего преемника с победой на выборах главы города, попрощалась с депутатами и руководителями структурных подразделений мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города.