Липецкая вечЁрка: погибшие в страшной аварии, перекрытие на Студеновской и новая набережная

Сегодня, 21 июня, стало известно о личностях погибших на Октябрьском мосту, мэрия объявила о частичном перекрытии моста на улице Студеновской, и GOROD48 посмотрел на проект новой набережной.