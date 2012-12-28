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Липецкая вечЁрка: погибшие в страшной аварии, перекрытие на Студеновской и новая набережная
Общество
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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: погибшие в страшной аварии, перекрытие на Студеновской и новая набережная
Сегодня, 21 июня, стало известно о личностях погибших на Октябрьском мосту, мэрия объявила о частичном перекрытии моста на улице Студеновской, и GOROD48 посмотрел на проект новой набережной.
«Царствие небесное погибшим. Там же знак 50, зачем так гнать. Часто там езжу, всегда еду 50, а ближе к мосту 30, как на знаке. Меня обгоняют как стоячего, да ещё с остервенением гудят, когда не успеваю перестроиться, а левый ряд», — написал дед.
«Прямо на моих глазах произошла авария. Глядишь, уже половина машины едет. Ужас…ужас», — поделился впечатлениями Сергей.
«Мы ехали мимо в этот момент столкновения, подумали взрыв. А тут летит задняя часть машины. Жуткое зрелище. Скорость видимо была приличной. Удар был как взрыв!» — добавила Марина.
«Насколько помню, на данном мосту при подъеме в левой полосе давно образовалась колея, при перестроении с правой на левую аж руль выбивает из рук, если ДТП произошло на этом участке, то вина не только на водителя, но и на тех, кто отвечает у нас за дороги. Понятно, что было превышении скорости, но обстоятельства ДТП, нужно рассматривать в совокупности», — заметил Липчанин1.
«Там помимо колеи ещё и дождевая вода рекой течёт, возможно, машина поймала аквапланирование. Тут ни купленные, ни профессиональные права не помогут», — добавил Александр.
«Господи, ребёнок, училась в медколледже, подрабатывала в роддоме, деточка, у тебя же день рождения в понедельник. Как же так то? Соболезнования родителям», — написала Гостья.
В ближайший понедельник, 24 июня, начнется капитальный ремонт моста через русло ручья Студеный в Липецке. Да, да, там есть мост, если кто не знал!
В ночь с понедельника на вторник перекроют его половину в сторону Сокола. Для проезда останутся две полосы. Так что, пока водители не привыкнут к новым услвиям, пользуйтесь путями объезда. Вероятность возникновения пробок в первые дни ремонта очень велика.
Липецкая компания «Капиталстрой» должна выполнить контракт к 1 ноября 2025 года. Однако это не значит, что липчанам придется мучиться больше года. В контракт, который получил «Капиталстрой», включен ремонт еще трех мостов: на улицах Октябрьской, Первомайской и Плеханова (у гостиницы «Меркури»). 1 ноября 2025 года — срок выполнения всего контракта. Поэтому мост через ручей Студеный должны отремонтировать значительно раньше.
«Мост на Советской тоже хотели ремонтировать по частям, потом перекрыли полностью. Это не наводит ни на какие мысли относительно моста на Студеновской?» — уже начал переживать Незнайка.
Липецкую набережную, которая совсем пришла в упадок, продлит и таким образом, возможно, вдохнут в нее вторую жизнь. Московская компания ООО «Специализированный застройщик Правда» выиграла конкурс на комплексное развитие территории в границах улицы 50 лет НЛМК.
По условиям контракта, компания получила право на строительство жилого комплекса с высотой домов до 20 этажей, но в обмен должна построить детский сад на 350 мест и продлить набережную.
«Когда закончатся все эти презентации благоустройства общественных пространств и точек притяжения. По факту недодел, безвкусица и т. п. Молодежный парк последнее тому подтверждение, про остальное уже не говорю», — возмутился Александр.
«Для микрорайона Елецкий, например, тоже красивые картинки презентовали, с обустроенной набережной Липовки и пруда. А Зеленый остров рисовали Островом цветов. А гребной канал на реке… и т. д. и т. п. Но кто ж эти картинки теперь вспомнит? И с кого спрашивать?» — добавил вспомнить все.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке до +25 градусов. Кстати, температура воды в реке Воронеж ненамного ниже — до +21,4 градуса.
Сегодня ночью или завтра очень рано утром, как кому нравится, можно наблюдать красивое полнолуние, которое называют «Клубничная луна». Полная фаза придется на 04:08.
Так «Клубничную луну» увидела нейросеть.
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