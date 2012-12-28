Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Происшествия
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28 минут назад
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На Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 23-летний парень
В живых остались 24-летний водитель и его 20-летняя пассажирка.
20 июня на улице Неделина столкнулись автомобиль «Шкода» с 47-летним водителем и автобус «Мерседес» с 40-летней женщиной за рулем. В столкновении получила травмы 65-летняя пассажирка автобуса, после оказания помощи женщина была отпущена.
В Липецком районе на дороге Липецк – Данков в столкновении «ВАЗ-2111», «ВАЗ-2107» и «КамАЗа» травмы получили 21-летний водитель и две пассажирки «одиннадцатой» – девушки 16-ти и 18-ти лет. С травмами их доставили в больницу.
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