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28 минут назад
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На Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 23-летний парень

В живых остались 24-летний водитель и его 20-летняя пассажирка.

Установлены личности погибших в аварии на Октябрьском мосту: при столкновении автомобиля «Дэу Нексия» со столбом погибли 23-летний парень и 18-летняя девушка. Травмы получили 24-летний водитель автомобиля и его 20-летняя пассажирка. 

20 июня на улице Неделина столкнулись автомобиль «Шкода» с 47-летним водителем и автобус «Мерседес» с 40-летней женщиной за рулем. В столкновении получила травмы 65-летняя пассажирка автобуса, после оказания помощи женщина была отпущена.

В Липецком районе на дороге Липецк – Данков в столкновении «ВАЗ-2111», «ВАЗ-2107» и «КамАЗа» травмы получили 21-летний водитель и две пассажирки «одиннадцатой» – девушки 16-ти и 18-ти лет. С травмами их доставили в больницу.


авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
молоток
12 минут назад
Теперь им жить с этим. Его посадят,она другого найдет.... Жаль невинных.
Ответить
48
3 минуты назад
Много вопросов к качеству дороги на мосту тоже
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Кент
4 минуты назад
Пусть сидит,не жалко вовсе,ведь он осознанно передвигался на распиле и нес прямую угрозу всем окружающим!
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