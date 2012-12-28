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Общество
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сегодня, 14:31
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В «Клубничную луну» подумайте о себе
Липчане сегодня ночью могут увидеть красивое астрономическое явление.
Полной фазы луна достигнет в центральной России в 04:08.
22 июня — это еще и день летнего солнцестояния, который считается одним из четырех самых активных дней года.
— Всю эту энергию можно направить себе на пользу. В этот день стоит загадать желания, записать их, задумать новые дела. Надо постараться побыть на природе, впитать энергию и ароматы лета. Некоторые люди проводят целые ритуалы, — говорит астролог Светлана Мелешко.
Солнце, Меркурий и Венера сейчас в знаке Рака, а Луна, напротив, в Козероге. Такая позиция планет настраивает на земной лад. Астролог советует отдохнуть, заняться собой, подумать о планах на отпуск, окунуться в реку. Важными становятся темы укрепление семьи, забота о родных и близких людях, о своей Родине.
Ни в коем случае в это время нельзя ссориться, быть в одиночестве и думать о плохом. Хотя это не стоит делать и в любое другое время.
— Ешьте клубнику! — смеется Светлана Мелешко.
Фото: так «Клубничную луну» видет нейросеть
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