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сегодня, 14:31
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В «Клубничную луну» подумайте о себе

Липчане сегодня ночью могут увидеть красивое астрономическое явление.

В ночь на 22 июня липчане вместе с другими жителями центральной России могут наблюдать первое летнее полнолуние. Его еще называют «Клубничная луна». Спутник Земли в это время имеет красноватый оттенок, что напоминает самую популярную ягоду июня. Увидеть красоту можно невооруженным взглядом. Главное, чтобы было ясное небо.

Полной фазы луна достигнет в центральной России в 04:08.

22 июня — это еще и день летнего солнцестояния, который считается одним из четырех самых активных дней года. 

 — Всю эту энергию можно направить себе на пользу. В этот день стоит загадать желания, записать их, задумать новые дела. Надо постараться побыть на природе, впитать энергию и ароматы лета. Некоторые люди проводят целые ритуалы, — говорит астролог Светлана Мелешко.

Солнце, Меркурий и Венера сейчас в знаке Рака, а Луна, напротив, в Козероге. Такая позиция планет настраивает на земной лад. Астролог советует отдохнуть, заняться собой, подумать о планах на отпуск, окунуться в реку. Важными становятся темы укрепление семьи, забота о родных и близких людях, о своей Родине.

Ни в коем случае в это время нельзя ссориться, быть в одиночестве и думать о плохом. Хотя это не стоит делать и в любое другое время.

 — Ешьте клубнику! — смеется Светлана Мелешко.

Фото: так «Клубничную луну» видет нейросеть
клубничная луна
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Комментарии (1)

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Позитив
52 минуты назад
Привет, Луна! Не узнаю твой силуэт, Что так надула щеки, милая? Обиделась, как малое дитя?! Вся покраснела, За что же злишься на меня? Остынь, прошу моя любовь, Не время спорить мне с тобой. Такую не люблю тебя. Ах, вот, в чем дело, уж прости, Объелась ты клубникой сладкой, что тошнит?! Явилась в первый месяц лета для красы. Прости, Клубничная Луна, что не заметила клубничной красоты!!! ВСЕМ МИРА И ДОБРА!!!
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