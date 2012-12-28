В «Клубничную луну» подумайте о себе

Липчане сегодня ночью могут увидеть красивое астрономическое явление.

В ночь на 22 июня липчане вместе с другими жителями центральной России могут наблюдать первое летнее полнолуние. Его еще называют «Клубничная луна». Спутник Земли в это время имеет красноватый оттенок, что напоминает самую популярную ягоду июня. Увидеть красоту можно невооруженным взглядом. Главное, чтобы было ясное небо.Полной фазы луна достигнет в центральной России в 04:08.22 июня — это еще и день летнего солнцестояния, который считается одним из четырех самых активных дней года.— Всю эту энергию можно направить себе на пользу. В этот день стоит загадать желания, записать их, задумать новые дела. Надо постараться побыть на природе, впитать энергию и ароматы лета. Некоторые люди проводят целые ритуалы, — говорит астролог Светлана Мелешко.Солнце, Меркурий и Венера сейчас в знаке Рака, а Луна, напротив, в Козероге. Такая позиция планет настраивает на земной лад. Астролог советует отдохнуть, заняться собой, подумать о планах на отпуск, окунуться в реку. Важными становятся темы укрепление семьи, забота о родных и близких людях, о своей Родине.Ни в коем случае в это время нельзя ссориться, быть в одиночестве и думать о плохом. Хотя это не стоит делать и в любое другое время.— Ешьте клубнику! — смеется Светлана Мелешко.