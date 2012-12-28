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сегодня, 14:19
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В Липецке построят точную копию набережной Воронежа?

В проектной документации к торгам на комплексное развитие территорий на улице 50 лет НЛМК фигурирует проект набережной соседнего города.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка определился с инвестором комплексного благоустройства трех несмежных земельных участков общей площадью 7,17 гектара на берегу реки Воронеж.

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Победителем торгов стала московская компания ООО «Специализированный застройщик Правда». Ввиду отсутствия конкурентов она получила право на застройку этого участка по начальной цене аукциона — 8 194 000 рублей. Впрочем, конкуренты были: ООО Специализированный застройщик «Профвыбор Развитие» и ООО Специализированный застройщик «Эксперт Логистика». Оба принадлежат крупнейшему воронежскому застройщику Сергею Гончарову. Но одну его компанию сняли с торгов с формулировкой «участником торгов не предоставлены или предоставлены несвоевременно … документы либо указанные документы содержат недостоверные сведения», вторую — с формулировкой «заявка на участие в торгах не соответствует форме заявки».

В соответствии с условиями договора, московская компания получила право на строительство жилого комплекса с высотой домов до 65 метров или до 20 этажей на улице 50 лет НЛМК. Процент застройки в границах земельного участка — 30%. Это, кстати, максимум, допустимый федеральным законодательством. А вот озеленение этого участка почему-то минимальное — 30%. Застройщик обязан за свой счет протянуть все коммуникации, благоустроить придомовые территории, обустроить спортивные и детские площадки, предусмотреть площадки для отдыха. В самих новостройках инвестору разрешается спроектировать подземные автостоянки. Помимо жилья победитель торгов должен возвести за свой счет детский сад на 350 мест. Также ему предстоит продлить существующую набережную.

Примечательно, что в документации от заказчика, мэрии Липецка, фигурирует проект набережной в Воронеже! С чертежами, экспликацией, описанием и эскизами! Проект интересный, но почему типовой?

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Договор на комплексное развитие территории с победителем торгов заключен на шесть лет и вступает в силу со дня его подписания.
набережная
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Александр
25 минут назад
Когда закончатся все эти презентации благоустройства общественных пространств и точек притяжения. По факту недодел, безвкусица и т.п. Молодежный парк последнее тому подтверждение, про остальное уже не говорю.
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эх
28 минут назад
когда дороги во дворах Гоголя 1, 2, Проспект Победы 2 сделаете? вы хоть старое доделайте, а то начали и бросили, люди уже в парке Каменного лога пади лет 5 как гуляют, отдыхают, так же и с набережной будет, бабло пильнули и бросили
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Мартиросян
52 минуты назад
А что нам Воронеж, эталон что ли
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хотим как в Лондоне
57 минут назад
Нам обещали набережную по образцу Лондона ! Так что ждём.
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Откат
сегодня, 14:42
А чем воронежцы то не угодили?
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Коля
сегодня, 14:41
за такие бабки .можно лучше построят чем в Воронеже .я 31 лет жду город сад .вопрос почему.бл не выходит.ответьте почему.
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21 век
16 минут назад
этих 8ми лямов как раз только и хватит на деревянную дорожку вдоль заросшей набережной) Если подрядчик сделает красиво, респект ему конечно, но что-то верится с трудом, уж очень сумма маловата для такого проекта) Или фонтан просто так нарисовали?)
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Позитив
48 минут назад
За 8 миллионов, сейчас ничего не построишь, проснитесь наконец-то!!! Машину нормальную не купишь, а Вы набережную благоустроить хотите!!!
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