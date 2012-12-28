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Общество
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сегодня, 14:19
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В Липецке построят точную копию набережной Воронежа?
В проектной документации к торгам на комплексное развитие территорий на улице 50 лет НЛМК фигурирует проект набережной соседнего города.
Победителем торгов стала московская компания ООО «Специализированный застройщик Правда». Ввиду отсутствия конкурентов она получила право на застройку этого участка по начальной цене аукциона — 8 194 000 рублей. Впрочем, конкуренты были: ООО Специализированный застройщик «Профвыбор Развитие» и ООО Специализированный застройщик «Эксперт Логистика». Оба принадлежат крупнейшему воронежскому застройщику Сергею Гончарову. Но одну его компанию сняли с торгов с формулировкой «участником торгов не предоставлены или предоставлены несвоевременно … документы либо указанные документы содержат недостоверные сведения», вторую — с формулировкой «заявка на участие в торгах не соответствует форме заявки».
В соответствии с условиями договора, московская компания получила право на строительство жилого комплекса с высотой домов до 65 метров или до 20 этажей на улице 50 лет НЛМК. Процент застройки в границах земельного участка — 30%. Это, кстати, максимум, допустимый федеральным законодательством. А вот озеленение этого участка почему-то минимальное — 30%. Застройщик обязан за свой счет протянуть все коммуникации, благоустроить придомовые территории, обустроить спортивные и детские площадки, предусмотреть площадки для отдыха. В самих новостройках инвестору разрешается спроектировать подземные автостоянки. Помимо жилья победитель торгов должен возвести за свой счет детский сад на 350 мест. Также ему предстоит продлить существующую набережную.
Примечательно, что в документации от заказчика, мэрии Липецка, фигурирует проект набережной в Воронеже! С чертежами, экспликацией, описанием и эскизами! Проект интересный, но почему типовой?
Договор на комплексное развитие территории с победителем торгов заключен на шесть лет и вступает в силу со дня его подписания.
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