ДТП на Октябрьском мосту: два человека погибли и два пострадали

«Дэу Нексия» разорвало при столкновении со столбом.



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В районе Октябрьского моста произошло серьезное ДТП — автомобиль «Дэу Нексиа» врезался в столб, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В ДТП погибли мужчина и женщина, еще одни мужчина и женщина госпитализированы.Судя по видеозаписи, присланной редакцию, автомобиль разорвало на части.— На месте аварии работают сотрудники полиции и службы экстренного реагирования. Скорость транспортного потока на этом участке снижена, — предупредили в полиции.