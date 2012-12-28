Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
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Происшествия
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15 минут назад
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ДТП на Октябрьском мосту: два человека погибли и два пострадали
«Дэу Нексия» разорвало при столкновении со столбом.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В ДТП погибли мужчина и женщина, еще одни мужчина и женщина госпитализированы.
Судя по видеозаписи, присланной редакцию, автомобиль разорвало на части.
— На месте аварии работают сотрудники полиции и службы экстренного реагирования. Скорость транспортного потока на этом участке снижена, — предупредили в полиции.
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