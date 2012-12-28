Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
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11 минут назад
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Сегодня, 18 июня, власти пообещали восстановить дом, пострадавшим от атаки БПЛА, жительницу Усмани ищут в Черном море, и Роман Ченцов уверенно продвигается к креслу мэра Липецка.
Семья не пострадала, а недвижимость пообещала отремонтировать строительная фирма, представители которой побывали в доме вместе с чиновниками. Кроме того, мэрия окажет семье материальную помощь.
И новость про другой дом. Его планируют построить на месте снесенной гостиницы «Турист». застройщик расхваливает проект, а липецкие архитекторы готовят открытое письмо властям города и области против стройки высотки в 26 этажей.
Эта новость набрала около сотни комментариев, большинство читателей были согласны с архитекторами.
«Оставьте пространство бывшей гостиницы Турист свободным. Людям негде машину поставить, все с детьми приезжают в парк, к реке нормального подъезда нет, какой ЖК», — попросил Гость.
«Невысокий гостинно-ресторанный комплекс как раз будет к месту, не нужны там жилые комплексы, без парковок, школ и детских садов», — считает Игорь Михайлович.
«Какой подземный паркинг?! Тогда придется всю воду из реки Воронеж откачать! Только куда?!» — уверен Гидрогеолог.
«Я тоже против. Мнение жителей тоже надо учитывать не только в этом вопросе. А то, как всегда, делается для жителей города. А этих жителей вы спросили?» — возмутилась Ната.
«Липецк уже давно и безвозвратно изгажен. Один Мерцен, перекрывший отводной канал, или облысевший остров что стоят. Эта высотка-хрущевка никакого вида не испортит, портить нечего», — заметил Дед Пихто.
«Остановитесь, вы предлагаете безумие под видом какой-то нормы. Для Липецка этот дом на площади Петра, что для Москвы небоскреб на Красной площади, рядом с Мавзолеем! Бред полнейший! Страшно одно, во власти в Липецке люди, у которых в глазах только доллары!» — написали Ивашки без истории.
Жуткая история произошла в Сочи: рано утром 16 июня шторм унес в море 20-летнюю жительницу Усмани.
Сочинские спасатели безрезультатно ищу девушку уже два дня.
«В такой шторм лезть в море! Даже на берегу одна волна захлестывает, а другая уносит. Девочку жалко, дай бог чтобы нашли. Горе родителям», — написала Марина.
Накануне на одном из диких пляжей Силикатных озёр утонул 39-летний липчанин. Это вторая смерть на воде в Липецке с начала теплого сезона.
Сегодня было сразу несколько новостей о Романе Ченцовеве, которого уже все называют будущим мэром Липецка. Депутаты Лебедянского районного Совета приняли его отставку по собственному желанию. А сам он попрощался с лебедянцами и своей командой.
По данным GOROD48, Роман Ченцов вот-вот займет кресло вице-мэра Липецка, курирующего департамент развития территорий. Собственно говоря, по такой же схеме попала в городскую администрацию и Евгения Уваркина. Недолгое время она была заместителем главы города, а потом сменила Сергея Иванова в кресле мэра.
Должность главы Лебедянского района вакантной долго не будет. Сегодня губернатор Игорь Артамонов предложил начальнику областного управления сельского хозяйства Алексею Телкову возглавить один из районов области. Не трудно догадаться, что Лебедянский.
Комментаторы GOROD48 решили воспользоваться ситуацией и накидали наказов будущему мэру.
«В 2022 году было принято решение о переводе транспорта на контрактную систему, но это решение не принесло ничего положительного, и вызывает разочарование у жителей города. Особенно это касается маршрутов 11,17, 24, которые в вечернее время стали работать плохо, как никогда ранее. Это конечно, вызывает дискомфорт и недовольство у пассажиров. Возлагаю большие надежды на будущего мэра, чтобы улучшил транспортную систему в нашем городе» — попросил Moli.
«Роман Ченцов, объедините, пожалуйста, пешеходной асфальтированной дорожкой Сырский Рудник и микрорайон Елецкий через пруд», — пожелание от Тимура.
«Проживаю на Римского-Корсакова. У нас после 21 часа остается только 1 маршрут — это №11, который дождаться невозможно, потому что на линии курсирует всего одна машина с интервалом в 2 часа. Когда же во власть придет руководитель, который решит нашу проблему? Все едет на Доменщиков и Чаплыгинское шоссе, а нас оставили без транспорта совершенно. Зачем 11-тый такой длинный, если всего одна машина? Почему не сделать маршрут Цемзавод (КПП) — Улица Баумана? Да пусть с пересадкой, но не часами же ждать маршрут, особенно в осенне-зимнее время», — написал Artem.
«Навести порядок с транспортом, управляшками, которые совсем обнаглели, вернуть карусели в Нижний парк, и вообще сажать как можно больше деревьев. Понятно, что для всего время нужно, но мы надеемся быть услышанными», — просьба от Просьбы.
«Кто в Каменном логу в детстве на санках-лыжах не катался, кто в Верхнем и Нижнем парках школу не прогуливал — в мэры Липецка выбирать никак нельзя», — считает ЮВП.
Завтра наконец-то потеплеет. В Липецке, по прогнозам синоптиков, прекратятся дожди, а температура воздуха составит +28 градусов.
И обратите внимание, 21 июня перекрывается движение транспорта по местному проезду от дома № 14 по улице Меркулова до дома № 16 по улице Катукова. Там будут ремонтировать тепловые сети. Откроют движение после завершения работ.
А через неделю начнется ремонт моста на улице Студеновской. Из-за этого шестиполосную дорогу сократят до двух полос — по одной в каждом направлении. Объехать мост можно будет по улицам Карьера.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
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