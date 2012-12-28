Происшествия
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сегодня, 13:06
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В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Спасатели ищут девушку уже два дня
— Сообщили, что на пляже «Ривьера» девушку уносит течением в море. В 06:10 начались поиски. Спасатели ищут пропавшую в акватории Черного моря в районе центрального Сочи и Лазаревского, — рассказали в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда МЧС России
Девушка приехала отдыхать в Сочи из Усмани.
Пока поиски безрезультатны.
Издание «Baza» опубликовало видео с камеры наблюдения пляжа, как в волнах развлекается пара, в какой-то момент их накрывает волной. Парень вышел из воды а девушка нет. Молодой человек растерянно ищет девушку и больше ее не находит.
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