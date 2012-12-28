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1654
сегодня, 13:06
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В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани

Спасатели ищут девушку уже два дня

Как сообщают сочинские СМИ, спасатели ищут 20-летнюю девушку из Липецкой области, которая пропала во время шторма утром 16 июня на пляже «Ривьера» в Сочи.

— Сообщили, что на пляже «Ривьера» девушку уносит течением в море. В 06:10 начались поиски. Спасатели ищут пропавшую в акватории Черного моря в районе центрального Сочи и Лазаревского, — рассказали в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда МЧС России

Девушка приехала отдыхать в Сочи из Усмани.

Пока поиски безрезультатны.

Издание «Baza» опубликовало видео с камеры наблюдения пляжа, как в волнах развлекается пара, в какой-то момент их накрывает волной. Парень вышел из воды а девушка нет. Молодой человек растерянно ищет девушку и больше ее не находит.



шторм
Сочи
поиски
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
кукушка
5 минут назад
Жесть конечно...((( А еще и спасатели рискуют своей жизнью из-за такого безумства!
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Так как есть
7 минут назад
Что то Ромео не особо старался её спасти.
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Макс
8 минут назад
Нехрен ездить куда попало передавали что в сочах будут смерчи
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Как нелепо.
20 минут назад
Доигралась. Сама виновата . И парень без мозгов. Посмотрите видео. Там всё понятно.
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Человек
55 минут назад
А вот сидела бы в Усмани. И никуда бы не унесло. Нельзя так далеко от Усмани ездить
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