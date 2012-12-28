В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани

Спасатели ищут девушку уже два дня

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Как сообщают сочинские СМИ, спасатели ищут 20-летнюю девушку из Липецкой области, которая пропала во время шторма утром 16 июня на пляже «Ривьера» в Сочи.— Сообщили, что на пляже «Ривьера» девушку уносит течением в море. В 06:10 начались поиски. Спасатели ищут пропавшую в акватории Черного моря в районе центрального Сочи и Лазаревского, — рассказали в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда МЧС РоссииДевушка приехала отдыхать в Сочи из Усмани.Пока поиски безрезультатны.

Издание «Baza» опубликовало видео с камеры наблюдения пляжа, как в волнах развлекается пара, в какой-то момент их накрывает волной. Парень вышел из воды а девушка нет. Молодой человек растерянно ищет девушку и больше ее не находит.