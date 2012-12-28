Политика
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сегодня, 10:49
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По схеме Евгении Уваркиной
Роман Ченцов заходит в администрацию Липецка как вице-мэр.
Таким образом, Роман Ченцов повторит путь нынешнего мэра Евгении Уваркиной, которая в конце марта 2019 стала заместителем главы города Сергея Иванова, после того, как он 1 апреля того же года досрочно сложил свои полномочия — и.о главы города, а в июне 2019 — полноправным мэром.
Роман Ченцов станет седьмым вице-мэром Липецка, курирующим департамент развития территорий. За появление этой должности в штатном расписании мэрии с подачи Евгении Уваркиной горсовет проголосовал в начале июня. По данным GOROD48, Роману Ченцову уже готовят кабинет в городской администрации.
Главой города Роман Ченцов станет в следующий четверг, 27 июня, после сессии горсовета, которая формально введет его в эту должность. И это несомненно, ведь 34 из 36 депутатов горсовета — члены группы «Единой России», Ченцов — также «медведь». Так как единороссы спаяны партийной дисциплиной, то и голосовать они будут консолидировано. Так что у двух других конкурентов Ченцова, также прошедших фильтр конкурсной комиссии по выбору главы Липецка (депутата облсовета от КПРФ Николая Быковских и доцента липецкого филиала РАНХиГС Вадима Егорова), нет никаких, даже призрачных шансов, стать мэром.
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