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1604
сегодня, 10:49
26

По схеме Евгении Уваркиной

Роман Ченцов заходит в администрацию Липецка как вице-мэр.

Из своих источников в мэрии GOROD48 стало известно, что Роман Ченцов уже на этой неделе будет назначен вице-мэром Липецка, сегодня он сложит полномочия главы Лебедянского района

Таким образом, Роман Ченцов повторит путь нынешнего мэра Евгении Уваркиной, которая в конце марта 2019 стала заместителем главы города Сергея Иванова, после того, как он 1 апреля того же года досрочно сложил свои полномочия — и.о главы города, а в июне 2019 — полноправным мэром

Роман Ченцов станет седьмым вице-мэром Липецка, курирующим департамент развития территорий. За появление этой должности в штатном расписании мэрии с подачи Евгении Уваркиной горсовет проголосовал в начале июня. По данным GOROD48, Роману Ченцову уже готовят кабинет в городской администрации.

Главой города Роман Ченцов станет в следующий четверг, 27 июня, после сессии горсовета, которая формально введет его в эту должность. И это несомненно, ведь 34 из 36 депутатов горсовета — члены группы «Единой России», Ченцов — также «медведь». Так как единороссы спаяны партийной дисциплиной, то и голосовать они будут консолидировано. Так что у двух других конкурентов Ченцова, также прошедших фильтр конкурсной комиссии по выбору главы Липецка (депутата облсовета от КПРФ Николая Быковских и доцента липецкого филиала РАНХиГС Вадима Егорова), нет никаких, даже призрачных шансов, стать мэром.
Глава Липецка
Роман Ченцов
Евгения Уваркина
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Комментарии (26)

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Как гость
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48
26 минут назад
Роман, убери ж/д рельсы с ул. Московской. Центр города, а тут товарники ходят!
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Старожил
20 минут назад
Это с каких пор улица Московская стала центром города? ))))
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Тимур
36 минут назад
Роман Ченцов, объедините пожалуйста пешеходной асфальтированной дорожкой Сырский Рудник и Микрорайон Елецкий через пруд.
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КОММЕНТАТОР
44 минуты назад
Первым делом новому главе надо разобраться с органами архитектуры и градостроительства, где нет ни одного сотрудника имеющего необходимый для этой работы уровень квалификации и архитектурное образование. Иначе наш город и его исторический центр будет застроен многоэтажными " * #34;.
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Житель
44 минуты назад
Роман, подними Липецк до уровня Жемчужина Черноземья! Ждём!
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Сергей
49 минут назад
Единая Россия. Значит толка не будет. Нужно чтобы люди выбрали мэра, а не назначали своих блатных, тогда только будут перемены к лучшему. А так ничего хорошего не ждите.
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Ну не скажите...
35 минут назад
На блатного он как раз не похож, видно, что губернатор решил изменить череду бизнесменов-управленцев и поставить человека из народа , но с опытом работы.
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Гость
16 минут назад
На блатного он как раз не похож, видно, что губернатор решил изменить череду бизнесменов-управленцев и поставить человека из народа , но с опытом работы. С опытом работы??? Правда??? Это Вы называете опытом? Место главы города- это место состоявшегося грамотного руководителя высокого уровня в регионе и имеющего значимые и видимые результаты своей деятельности, умеющего системно и стратегически успешно выстраивать свою работу в должности руководителя. Как- то так. Из народа… Из какого народа??
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псевдо Липчанин
49 минут назад
Дружок , сейчас любой может назваться хоть Липчанином ,хоть Воронежцем , никакого отношения к данным городам правда они не имеют . А интернет он всё терпит ! ))))))))
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Конечно
29 минут назад
Не имеют. Зато гордятся оградками на Зегеля)))))
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Александр Н.
51 минуту назад
Поглядим, посмотрим.
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Вася
55 минут назад
Одни начинания. Законченных проектов нет. Вся Лебедянь перекопана. Дороги разбиты. Всём спасибо, до свидания.
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Воздушное Метро Пипецка
56 минут назад
Ну чтож, Поехали!
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ЮВП
58 минут назад
Ветеринар из Добринского р-на. Деревенские депутаты городского совета будут "За". Мэром должен быть ЛИПЧАНИН !!! Это наш город !!!
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?
33 минуты назад
Так, судя по биографии, он все сознательную жизнь тут прожил, что для звания "липчанина" этого не достаточно?
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