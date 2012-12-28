Общество
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43 минуты назад
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Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка
Сессия Лебедянского райсовета приняла отставку главы.
После сессии Роман Ченцов через свой Telegram-канал попрощался с жителями Лебедянского района.
«Чуть более двух лет я с гордостью и огромным желанием честно выполнял работу руководителя муниципалитета, стремясь ежедневно улучшать жизнь каждого из Вас. Мы построили школы, ЗАГС, дома для переселения, отремонтировали огромное количество километров дорог как в городе, так и в поселениях, построили новый водозабор и проложили сети водоснабжения, завершили реконструкцию второго этапа очистных и разработали проект на третий этап, модернизировали систему отопления и забрали котельные в муниципальную собственность, провели освещение улиц и их благоустройство… Я горжусь, что за это время мы смогли создать очень мощную команду в администрации района, все положительные изменения, происходящие в Лебедянском районе и городе Лебедянь, стали возможными благодаря вашей самоотверженной ежедневной работе. Дорогие лебедянцы, я искренне рад, что мне довелось поработать с такими прекрасными и добрыми людьми. Я уверен, что руководитель, который придет мне на смену, будет достойно трудиться на благо каждого жителя Лебедянского района», — написал Роман Ченцов.
По данным GOROD48, уже не этой неделе Роман Ченцов займет должность вице-мэра Липецка — куратора департамента развития территорий. А на следующей — после голосования в горсовете, станет мэром Липецка.
Лебедянский район долго без руководителя не останется. Скорее всего его возглавит экс-начальник управления сельского хозяйства Алексей Телков. Правда, для этого ему придется пройти выборную процедуру через районный Совет депутатов. Однако после предложения губернатора, сомнений в том, что у него все получится, нет.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
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