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Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка
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43 минуты назад
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Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка

Сессия Лебедянского райсовета приняла отставку главы.

Сегодня сессии Лебедянского районного Совета одобрила отставку по собственному желанию главы района Романа Ченцова.

После сессии Роман Ченцов через свой Telegram-канал попрощался с жителями Лебедянского района.

«Чуть более двух лет я с гордостью и огромным желанием честно выполнял работу руководителя муниципалитета, стремясь ежедневно улучшать жизнь каждого из Вас. Мы построили школы, ЗАГС, дома для переселения, отремонтировали огромное количество километров дорог как в городе, так и в поселениях, построили новый водозабор и проложили сети водоснабжения, завершили реконструкцию второго этапа очистных и разработали проект на третий этап, модернизировали систему отопления и забрали котельные в муниципальную собственность, провели освещение улиц и их благоустройство… Я горжусь, что за это время мы смогли создать очень мощную команду в администрации района, все положительные изменения, происходящие в Лебедянском районе и городе Лебедянь, стали возможными благодаря вашей самоотверженной ежедневной работе. Дорогие лебедянцы, я искренне рад, что мне довелось поработать с такими прекрасными и добрыми людьми. Я уверен, что руководитель, который придет мне на смену, будет достойно трудиться на благо каждого жителя Лебедянского района», — написал Роман Ченцов.

По данным GOROD48, уже не этой неделе Роман Ченцов займет должность вице-мэра Липецка — куратора департамента развития территорий. А на следующей — после голосования в горсовете, станет мэром Липецка.

Лебедянский район долго без руководителя не останется. Скорее всего его возглавит экс-начальник управления сельского хозяйства Алексей Телков. Правда, для этого ему придется пройти выборную процедуру через районный Совет депутатов. Однако после предложения губернатора, сомнений в том, что у него все получится, нет.

Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
Роман Ченцов
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Комментарии (1)

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Artem
25 минут назад
Проживаю на Римского-корсакова. У нас после 21 часа остается только 1 маршрут. это N11, который дождаться невозможно, потому что на линии курсирует всего одна машина с интервалом в 2 часа. Когда же во власть придет руководитель, который решит нашу проблему? Все едет на Доменщиков и Чаплыг Шоссе, а нас оставили без транспорта совершенно. Зачем 11-тый такой длинный, если всего одна машина? Почему не сделать маршрут Цем Завод ( КПП) - Ул. Баумана? Да пусть с пересадкой, но не часами же ждать маршрут, особенно в осенне-зимнее время.
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